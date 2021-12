Alucina con el precio de estos auriculares deportivos Jabra

Seamos sinceros : salir a hacer deporte no siempre es lo que más nos apetece, pero si lo hacemos con música la cosa puede cambiar. Por eso mismo, contar con unos auriculares deportivos se torno en algo muchas veces imprescindible. Si tu también perteneces a este bando, los Jabra en oferta que hoy os presentamos son algo que no te puedes perder bajo ningún concepto.

Se podría decir que Jabra está mejor que nunca. Oui que prácticamente todo lo que toca la marca se convierte en oro, especialmente si hablamos de su sonido. Eso mismo ocurre con los auriculares de los que vamos a hablar en este artículo, los cuales, desde ya, se convierten en unos accesorios que no nos pueden faltar a la hora de hacer ejercicio.

Un sonido de ensueño

Los auriculares deportivos a los que nos referimos son los Jabra Elite Active 75t, una auténtica maravilla que hará las delicias tanto de melómanos como de deportistas, ya que son capaces de combinar lo mejor de los dos mundos para elevarlo a la enésima potencia en un producto final realmente excelente.

Para empezar, fils ideales a la hora de hacer deporte, como ya hemos comentado. Esto se debe a un conception ergonomique, realmente cómodo, que nos podrá acompañar a la perfección incluso en las situaciones más extremas. Con ellos no habrá carrera que se nos pueda resistir.

A esto también nos ayudará su protection IP55 frente al polvo y el agua. Pero no solo son resistentes, si no que también son muy ligeros, con un peso de 5,5 g que hará que ni siquiera los podamos sentir cuando los coloquemos en nuestros oídos. Dicho sea de paso, estos Jabra son unos de los auriculares más ligeros del mercado.

Aquí no acaba la cosa, ya que las virtudes de estos Jabra Elite Active 75t cuentan con múltiples cualidades. Una de ellas es su excelente cancelación de ruido pasiva, la cual, aunque nos aislará del ruido ambiente, nos permitirá escuchar si se nos aproxima, por ejemplo, algún vehículo.

Estos auriculares también disponen de un sistema de asistente de voz, facilitándonos de esta forma su manejo cuando no podemos hacerlo de manera manual. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de destacar el grand sonido que nos ofrecen, con una ecualización de bajos y agudos que no tiene comparación en el mercado. En résumé : son una auténtica maravilla, un accesorio deportivo del que no querremos desprendernos.

No los encontrarás a un precio mejor

Cuando compramos cualquier producto hay algo que nunca debemos de olvidar: lo bueno, se paga. Sin embargo, en este caso, pagaremos bastante menos de lo normal gracias a un descuentazo que ofrecen nuestros amigos de Fnac.

Y es que, si por lo general, este modelo de Jabra cuesta alrededor de los 180 euros, en esta ocasión podrán ser nuestro por la increíble cifra de 109 euross. Está mejor que bien, verdad? Pues no esperes más y regálaselos a esa persona especial o, si lo prefieres, hazte un autoregalo de Navidad de esos que nunca se olvidan y que siempre sientan estupendamente.