Alumni du Bayern Munich : Arjen Robben prend sa retraite du football professionnel

Arjen Robben a officiellement annoncé sa retraite définitive du football professionnel.

L’ailier néerlandais de 37 ans avait initialement pris sa retraite après avoir quitté le Bayern Munich à l’été 2019, mais avait fait un retour un an plus tard pour aider son club d’enfance, le FC Groningen. Cependant, des blessures ont empêché Robben de disputer une bonne saison dans son pays d’origine, et il a été limité à seulement sept apparitions toute l’année.

Robben a publié une déclaration disant: “En repensant à la saison dernière, je dois arriver à la conclusion honnête que le nombre de minutes de match était décevant.”

« Je savais à l’avance que cela pouvait arriver, mais j’ai relevé le défi et j’ai tout donné pour que ça marche. Et pas seulement moi, tout le monde au sein du club et dans mon environnement immédiat m’a aidé et soutenu à tout moment. Je ne suis pas non plus épargné par les réactions chaleureuses et le soutien de tous les fans de football. »

C’était réconfortant de voir Robben s’habiller pour son équipe à domicile une fois de plus dans le but de les aider, et c’était aussi triste de voir que cela n’a pas très bien fonctionné. Cependant, l’héritage de Robben ne sera pas terni par cela car il raccroche ses bottes une fois pour toutes.

Robben a eu une carrière étoilée jusqu’à ce point, commençant sa carrière aux Pays-Bas avec Groningen et le PSV Eindhoven avant de déménager à Chelsea. Après trois ans à Londres, il a troqué une capitale contre une autre lors de son transfert aux géants espagnols du Real Madrid. Deux saisons plus tard, il a quitté l’Espagne et est arrivé au Bayern Munich, une décision qu’il a décrite comme la meilleure décision de sa vie. Il a passé les dix années suivantes à porter le numéro 10 et à s’imposer comme une véritable légende du Bayern. Le point culminant de sa carrière est survenu en 2013, lorsqu’il a marqué le but vainqueur contre le Borussia Dortmund lors de la finale de l’UEFA Champions League.

Robben a également connu une carrière internationale très réussie, étant sélectionné 96 fois par les Pays-Bas et menant son pays à deux demi-finales consécutives de la Coupe du monde.

Chez BFW, nous souhaitons à Arjen une retraite heureuse et espérons un jour une éventuelle réunion à Munich !