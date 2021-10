Alumni du Bayern Munich : Bastian Schweinsteiger a failli rejoindre l’Inter Milan en 2008

Sans la tournure des événements qui a rendu possible un transfert entre l’Arsenal FC et le FC Barcelone, la carrière de Bastian Schweinsteiger au Bayern Munich aurait été écourtée très tôt. Le vainqueur de la Coupe du monde a révélé plus tôt cette semaine comment les champions de Bundesliga avaient l’intention de constituer une équipe qui ne l’incluait pas en 2008.

Sous la direction de l’entraîneur-chef Jürgen Klinsmann, le club souhaitait amener la star d’Arsenal Alexander Hleb à Munich pour remplacer Schweinsteiger. Barcelone, cependant, est entré en scène et a arraché la star biélorusse des mains de Klinsmann and co., ce qui a permis au triple vainqueur de rester et de créer l’histoire au Bayern.

Les anciens élèves ont révélé qu’il était prêt à rejoindre l’Inter Milan avant que le transfert de Hleb à Barcelone ne change la situation au Bayern. « Mes valises étaient déjà prêtes pour Milan. Jürgen Klinsmann était l’entraîneur et le FC Bayern München voulait un autre joueur appelé Alexander Hleb », a déclaré Schweinsteiger.

C’est fou de penser à ce que les choses auraient tourné si le déménagement en Italie s’était réellement produit.