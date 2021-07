Alumni du Bayern Munich : Carlo Ancelotti attend de grandes choses de David Alaba au Real Madrid

in

L’ancien manager du Bayern Munich et défenseur de longue date des Bavarois, David Alaba, s’est réuni au Real Madrid et l’entraîneur attend de grandes choses de l’Autrichien.

“Alaba est un joueur complet, avec beaucoup de qualité et tactiquement intelligent en défense”, a déclaré Ancelotti à Real Madrid TV (tel que capturé par The World Game). «Je l’ai mis au centre-arrière lors de mes derniers matchs au Bayern Munich, mais parfois il joue au milieu de terrain pour l’Autriche et peut aussi jouer à gauche. C’est un joueur complet qui va très bien faire cette saison.

On ne sait pas à ce stade exactement où Alaba s’alignera pour Los Blancos, mais Ancelotti cherche assurément à trouver un moyen d’amener Alaba sur le terrain. Avec Sergio Ramos au Paris Saint-Germain et Raphaël Varane fortement lié à Manchester United, Alaba pourrait se retrouver comme une option principale au poste de défenseur central.

Avec la capacité de bien performer à l’arrière central, à l’arrière gauche et en tant que milieu de terrain défensif, Alaba devrait offrir à Ancelotti une grande flexibilité.