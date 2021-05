Alumni du Bayern Munich: David Alaba est ravi de disputer son premier match avec le Real Madrid

Plus tôt cette semaine, le Real Madrid a officiellement annoncé la signature de David Alaba du Bayern Munich pour un contrat de cinq ans en tant qu’agent libre. On savait depuis un certain temps que Los Blancos serait sa destination après la fin de cette saison, mais cela n’avait été officialisé que vendredi, lorsque le site Web du Real Madrid a publié un communiqué de presse.

Bien qu’il ait rejoint les géants de la Liga en tant qu’agent libre, Florian Plettenberg de Sport1 a rapporté que le mouvement d’Alaba vaudrait environ 12,5 millions d’euros net / an, ce qui serait plus que ce que gagne Robert Lewandowski. L’annonce intervient également juste après l’annonce que Zinedine Zidane quitterait le club, démissionnant de son poste de manager.

Peu de temps après que la décision d’Alaba ait été officialisée, il a exprimé son empressement et sa joie de suivre et de disputer son premier match pour le Real Madrid (Marca). «Je quitte un club spécial pour un autre. Je suis vraiment content de faire partie du Real Madrid. Après tant d’années à Munich, je vais relever ce nouveau défi et faire de mon mieux pour continuer l’histoire de ce club spécial. J’ai hâte de jouer mon premier match dans ce légendaire maillot blanc, devant vous tous, le Real Madrid Ventilateurs. Je suis convaincu que cette expérience sera pleine de succès », a déclaré l’international autrichien.

Alaba ne sera officiellement dévoilé en tant que joueur du Real Madrid qu’après les Euros cet été. Avant le début du tournoi, l’Autriche a disputé deux matches amicaux contre l’Angleterre, puis la Slovaquie au début du mois de juin, la semaine avant l’ouverture de leur campagne en Euros contre la Macédoine du Nord à Bucarest, en Roumanie.

Pour le Bayern, le départ d’Alaba, ainsi que celui de Jerome Boateng, laisse un vide en arrière-plan, mais les Bavarois ont déjà annoncé la signature très attendue d’Omar Richards du Reading FC. En plus de l’arrière gauche, Richards peut également être déployé en tant qu’ailier gauche ou arrière gauche, de sorte qu’il peut, avec Alphonso Davies, aider à couvrir une partie de ce qui a été laissé par Alaba même si l’Autrichien était passé à centre arrière la saison dernière.