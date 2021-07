Alumni du Bayern Munich : David Alaba officiellement présenté au Real Madrid

L’ancien défenseur du Bayern Munich David Alaba a été officiellement présenté au Real Madrid aujourd’hui et l’international autrichien a reçu le numéro de kit n ° 4 dans son nouveau club.

Alaba semblait enthousiaste à l’idée que le prochain chapitre de sa carrière commence en Espagne.

« Merci beaucoup pour l’accueil chaleureux. C’est un grand jour dans ma carrière, je suis très excité, fier et reconnaissant de porter ce maillot du Real Madrid », a déclaré Alaba, capturé par le site Web du Real Madrid. « J’espère que nous pourrons obtenir beaucoup de succès ensemble. Hala Madrid !

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a offert des témoignages d’appréciation et d’encouragement concernant la signature d’Alaba par son club.

“Je tiens à vous remercier, David, d’avoir choisi le Real Madrid pour continuer à développer votre carrière. Vous nous rejoignez en provenance de l’un des plus grands clubs du monde, le Bayern Munich, un club qui est un de nos amis et où vous avez remporté un total de 28 titres remarquables. Vous arrivez au Real Madrid avec la plus grande reconnaissance et le plus grand respect de tous les fans de football », a déclaré Perez. “Aujourd’hui est un jour très spécial pour vous et pour toute votre famille présente ici, et vous faites maintenant face à un défi passionnant : remporter de nouveaux succès et remporter de nouveaux trophées sous le maillot du Real Madrid et faire partie de l’incroyable histoire de notre club. Vous aurez le soutien de tous les madridistas et vous ressentirez le soutien de nos membres et supporters dans un stade Santiago Bernabéu qui deviendra bientôt le stade le plus moderne et le plus spectaculaire du monde. Bienvenue dans le club où votre rêve est de continuer à gagner plus de titres, bienvenue dans votre nouvelle maison.