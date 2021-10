Alumni du Bayern Munich : faisait-il froid au Qatar ? James Rodriguez échoue à ses débuts

Selon un rapport de Sport1, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich James Rodriguez n’a pas exactement fait des débuts stellaires au Qatar :

James Rodríguez a fait ses débuts pour se faire oublier au Qatar. L’ancienne superstar, qui a joué pour le Real Madrid et le FC Bayern entre autres, est désormais sous contrat avec Al-Rayyan. Et sa première apparition en Qatar Stars League dimanche est allée droit au but. Son équipe a subi une défaite sensible 3-0 contre Lekhwiya – James n’a pas pu empêcher la défaite lors d’un premier match faible. Peu avant la fin du match, le joueur de 30 ans a même été remplacé par l’entraîneur Laurent Blanc.

Nos experts météo BFW ont effectué des recherches approfondies et ont conclu que non, il ne faisait pas froid au Qatar lorsque ce jeu a été joué. Rodriguez, bien sûr, s’est tristement plaint des hivers rigoureux à Munich. En fait, le minimum était de 81 degrés Fahrenheit (37 degrés Celsius) et le maximum était de 99 degrés Fahrenheit (37 degrés Celsius).

Quoi qu’il en soit, cette saga sera sûrement amusante à suivre.