Alumni du Bayern Munich : Jérôme Boateng ne s’attendait pas à rester au Bayern Munich pendant 10 ans

L’ancien défenseur du Bayern Munich, Jerome Boateng, a eu une carrière fantastique qui l’a vu considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du football pendant près d’une décennie.

Le vétéran a récemment déclaré qu’il était capable d’atteindre de tels sommets dans sa carrière en raison des attentes personnelles élevées qu’il place sur lui-même.

«Ce sont les attentes que j’ai de moi-même. J’ai toujours voulu me développer davantage, toujours accomplir le maximum », a déclaré Boateng dans une interview avec FCBayern.com. « À peine trois ou quatre jours après la victoire en Coupe du monde 2014, j’ai recommencé à m’entraîner et j’attendais déjà avec impatience la nouvelle saison. J’aime aussi la compétition, j’ai toujours voulu montrer ce que je pouvais faire. Jouer autant de matchs pour le Bayern pendant dix ans n’est pas arrivé par hasard.

Boateng a toujours aimé garder les choses fraîches dans sa carrière et ne s’est jamais vraiment vu rester au même endroit plus de «quatre ou cinq ans». Incroyablement, Boateng a terminé sa 10e saison en Bavière – un séjour prolongé que Boateng n’avait pas prévu, mais il est heureux d’avoir réussi.

« Et pourtant, cela fait maintenant dix ans au Bayern. En 2018 et 2019, j’étais sur le point de déménager. Mais avec le recul, je suis content d’être resté. J’ai à nouveau remporté la Ligue des champions, expérimenté en jouant sous Hansi (Flick). C’était une excellente façon de conclure. Le Bayern est un grand club. Je me sentais chez moi ici, j’ai pu explorer mes limites et m’améliorer. Mais c’est vrai : je suis en fait quelqu’un qui a besoin de nouveauté au bout de trois à cinq ans. C’est pourquoi j’attends avec impatience ce qui s’en vient maintenant.