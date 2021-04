Alumni du Bayern Munich: Julian Green signe une prolongation avec Greuther Fürth

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich, Julian Green, a signé une prolongation de deux ans avec l’équipe de Bundesliga, SpVgg Greuther Fürth jusqu’à l’été 2022. Le (seul) Américain de 25 ans a disputé 23 matches cette saison sur 27 possibles. Le directeur sportif de Fürth, Rachid Azzouzi, a déclaré ceci à propos de la décision de prolonger le contrat de Green: «Julian est devenu une pierre angulaire absolue de notre équipe. Il est très important pour la structure de notre équipe, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. C’est pourquoi il n’était pas question pour nous de prendre l’option [to extend]. »

Julian Green s’est bien installé avec Greuther Fürth.Photo de Christian Kaspar-Bartke / .

Green a marqué sept buts et enregistré deux passes décisives cette saison, alors que Greuther Fürth occupe actuellement la troisième place du tableau 2. Bundesliga. Ils sont à égalité de points avec le Hamburger SV pour la deuxième place et la promotion automatique. Avec sept matches à jouer, Green et sa compagnie se sont mis en bonne position pour se qualifier pour la promotion de la saison de Bundesliga l’année prochaine. Si tel était le cas, Green pourrait affronter son ancienne équipe dans une sorte de derby bavarois.