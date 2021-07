Alumni du Bayern Munich : Patrik Andersson aurait adoré voir Emil Forsberg au Bayern Munich

L’ancien défenseur du Bayern Munich Patrik Andersson pense que l’attaquant du RB Leipzig Emil Forsberg aurait été un bon candidat à l’Allianz Arena.

“En tant que Suédois, j’aurais particulièrement aimé qu’il soit au Bayern et joue pour les très gros titres”, a déclaré Andersson à Sport Bild. « Si les patrons le voulaient, je pourrais bien imaginer Emil au Bayern. Si vous jouez pendant des années, vous êtes toujours un sujet pour le Bayern.

Andersson pensait que Forsberg était l’un des meilleurs joueurs d’aujourd’hui aux Championnats d’Europe et aurait peut-être pu s’élever encore plus haut s’il n’avait pas eu de malchance contre l’Ukraine.

« Bien que nous ayons déjà été éliminés en huitièmes de finale, Emil est l’un des grands vainqueurs du Championnat d’Europe et était l’homme le plus important et le meilleur pour la Suède. Il s’est toujours amélioré, a constamment apporté des performances de haut niveau et était très confiant devant le but de l’adversaire », a déclaré Andersson. “(Contre l’Ukraine) il n’a pas eu de chance avec un but contre le poteau et une barre transversale. Emil s’est énormément développé à Leipzig, a pris beaucoup de confiance en lui et a donc également assumé de nombreuses responsabilités en équipe nationale. Il est la constante dans notre jeu, nous a toujours mis dans la bonne direction, a cherché des ballons, a dominé les adversaires dans des situations de un contre un, brille en tant que préparateur et en tant que buteur. Emil joue actuellement à un très haut niveau. Mais au final, les titres comptent dans le football. J’espère donc qu’il gagnera quelque chose de grand bientôt.

En fin de compte, Andersson pense que Forsberg a fait le bon choix en signant une prolongation de contrat avec le RB Leipzig avant l’Euro.

« C’était très intelligent qu’il prolonge son contrat avant le Championnat d’Europe. Cela a permis à Emil de jouer librement et librement », a déclaré Andersson. “A Leipzig, on lui confie des responsabilités et sait qu’il jouera chaque année au sommet de la Bundesliga.”