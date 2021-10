Alumni du Bayern Munich : Philippe Coutinho du FC Barcelone a dit qu’il souffrait depuis longtemps

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Philippe Coutinho a marqué un but à la 85e minute lors de la récente victoire 3-1 du FC Barcelone sur Valence au Camp Nou. Coutinho avait remplacé Ansu Fati à la 59e minute du match et son but était son premier depuis novembre dernier.

Le Brésilien a raté la majeure partie de la saison dernière à cause d’une blessure au ménisque et n’a tout simplement pas été en mesure de se concrétiser pleinement depuis qu’il a quitté Liverpool en 2018.

Coutinho a eu de la chance en matière de blessures depuis lors, mais la situation financière actuelle de Barcelone n’a pas rendu les choses plus prometteuses pour le Brésilien, mais il était incroyablement soulagé d’avoir trouvé le fond du filet contre Valence. S’exprimant après le match contre les Catalans, il a réfléchi à tout ce qu’il a dû endurer au cours des deux dernières saisons et a déclaré qu’il avait vraiment souffert pendant ces périodes (Sport Bild). Lors de la célébration de son but, vous pouviez voir à quel point cela signifiait pour lui. L’émotion était clairement évidente et le poids figuratif de ses épaules avait été levé.

«C’était un cri de colère parce que je devais marquer pour prendre confiance. Personne ne sait combien j’ai souffert. Je ressens le même désir ou même plus après tout ce qui s’est passé. C’est une cicatrice qui me rend plus fort. J’ai encore plus envie de réussir et de devenir le meilleur Coutinho », a expliqué le milieu de terrain.

Barcelone occupe actuellement la 7e place du classement de la Liga et n’a pas encore marqué de point en Ligue des champions après le départ de Lionel Messi pour le Paris Saint-Germain, mais Coutinho pense que l’équipe de Ronald Koeman peut revenir sur la droite suivre et sauver ce qui a été un début de saison incroyablement décevant selon leurs normes. « Nous savons que ce n’est pas la situation que nous voulons, mais nous sommes nous-mêmes les seuls capables de la récupérer. L’équipe est impliquée et nous l’avons montré contre Valence aujourd’hui. Nous avons donné 100 pour cent, mais lorsque 150 pour cent sont requis, nous appellerons cela aussi », a exhorté Coutinho.

Le contrat de Coutinho avec Barcelone expire à l’été 2023 et, espérons-le, pour son cas, il pourra rester sans blessure pendant la majeure partie de cette saison, en particulier avec la Coupe du monde à venir l’hiver prochain pour le Brésil. Il n’a pas été un titulaire régulier pour Koeman, mais son but contre Valence lui donnera certainement un regain de confiance nécessaire. Au Bayern, ainsi qu’à Liverpool, il a montré de quoi il était capable lorsqu’il tirait à plein régime. Il faisait partie intégrante de l’équipe 201920 de Hansi Flick, triple vainqueur, marquant 11 buts et fournissant 9 passes décisives en 38 apparitions dans toutes les compétitions. Il avait raté 9 matches de Bundesliga et 1 DFB-Pokal vers la fin de la saison avec un problème à la cheville, mais son prêt avait été prolongé à l’époque pour qu’il puisse être dans l’équipe de Ligue des champions du Bayern pour la bulle au Portugal. Il a marqué un doublé et a fourni une passe décisive lors de la célèbre défaite 8-2 du Bayern contre Barcelone à Lisbonne.