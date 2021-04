Alumni du Bayern Munich: Philippe Coutinho du FC Barcelone est absent au moins cinq semaines de plus

La dernière fois que nous avons entendu l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Philippe Coutinho, il a quitté le campus du FC Barcelone et est retourné au Brésil pour un traitement médical.

Selon AS, Coutinho a subi une intervention chirurgicale pour un kyste méniscal au genou gauche. La procédure a été jugée «réussie» par le médecin:

Philippe Coutinho a été opéré «avec succès» par le médecin de l’équipe nationale du Brésil, Rodrigo Lasmar, pour un kyste méniscal au genou gauche, comme l’a annoncé le club Blaugrana dans un bref communiqué médical.

Le succès, cependant, est relatif et j’espère que Coutinho se rétablira rapidement. Selon AS, ce sera probablement cinq à six semaines, ce qui le mettra hors de jeu pour le reste de la saison du FC Barcelone:

Comme AS l’a appris, la récupération du joueur, s’il n’y a plus de revers, pourrait se situer entre cinq et six semaines.

AS a également fourni une mise à jour sur les plans de récupération de Coutinho:

Le joueur n’avait pas non plus l’intention de retourner à Barcelone à court terme, il commencerait donc sa convalescence avec les kinés du Brésil, démontrant ainsi sa perte de confiance avec le service médical actuel du club.

Selon Marca, la blessure de Coutinho a permis au FC Barcelone d’économiser 20 millions d’euros de bonus qu’il aurait dû payer à Liverpool:

Le revers sur blessure de Philippe Coutinho signifie que l’international brésilien est exclu pour le reste de la saison et n’atteindra pas 100 matchs avec les Blaugrana. Dans le cas où Coutinho y parviendrait, les Catalans devraient payer 20 millions d’euros à Liverpool en raison d’une clause de bonus incluse dans l’accord entre les deux clubs.

Enfin, Lasmar avait une citation capturée par Sport qui indique que même avec la période de récupération estimée de cinq à six semaines de Coutinho, le milieu de terrain ne sera probablement pas en mesure de jouer pour le Brésil dans le tournoi Copa America de cet été (13 juin au 10 juillet):