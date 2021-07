Alumni du Bayern Munich : Philippe Coutinho du FC Barcelone vise un transfert à l’Inter Milan ?

in

L’avenir de l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Philippe Coutinho est dans les limbes depuis quelques mois maintenant, mais le maestro brésilien pourrait enfin s’installer sur la prochaine destination de sa carrière.

Selon le journaliste Rudy Galetti, Coutinho devrait accepter une baisse de salaire pouvant aller jusqu’à 50% s’il veut déménager dans l’un des deux clubs principalement intéressés par le joueur de 29 ans. Désormais, l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille sont les plus susceptibles d’acquérir Coutinho :

Un éloignement du FC Barcelone est probablement la chose pour Coutinho à ce stade de sa carrière. Au sortir d’une blessure, Coutinho cherchera à se rétablir et l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille lui offriraient cette opportunité.

Pour l’instant, cependant, l’Inter Milan semble mener la course et pourrait être un point d’atterrissage très intéressant pour Coutinho. L’ancien triple vainqueur du Bayern Munich a besoin d’une opportunité d’obtenir un temps de jeu constant et cela devrait être une possibilité avec l’Inter.