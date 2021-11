Alumni du Bayern Munich : Philippe Coutinho en a marre, refuse de jouer pour Barcelone

Depuis son départ du Bayern Munich en 2020, on peut dire sans se tromper que la carrière de Philippe Coutinho n’a pas rebondi comme on l’espérait. L’ancienne star de Liverpool reste inadaptée sur le banc de Barcelone, avec ses frais de transfert massifs et ses exigences salariales brûlant un trou dans les poches des Catalans. L’animosité entre les deux parties semble être réciproque à ce stade, compte tenu des scènes que nous avons vues sur le banc du Barça hier soir.

Si vous êtes un fan du Bayern, vous regardiez probablement Leipzig-BVB lorsque tout cela s’est produit, alors voici un bref aperçu des rapports que nous avons reçus, dans leur ordre (assez) correct. Tout cela vient de comptes fiables du Barça, car pour une raison stupide, les sources d’information espagnoles ne mettent pas tout sur leur site Web. Pouah.

Oh, c’est mauvais. Si vous cliquez sur le tweet et lisez les commentaires, vous verrez beaucoup de colère dirigée contre le Brésilien. Juste pour le contexte, cet incident a eu lieu à peu près au moment où un groupe de joueurs sont tombés blessés pour Barcelone, surtout leur jeune attaquant Ansu Fati. Coutinho serait probablement venu le remplacer s’il avait été remplacé.

Plus d’informations ont lentement commencé à couler de la scène de l’incident :

Les journalistes présents au match confirment que Coutinho a refusé d’être remplacé aujourd’hui. – @esport3 – Barça Universal (@BarcaUniversal) 6 novembre 2021

Et puis on a ça !

L’entraîneur par intérim du Barca, Sergi Barjuan, n’a pas grand-chose à commenter :

Que s’est-il passé avec Coutinho ? A-t-il refusé de venir ? Sergi : « Je m’inquiète de ce qui se passe sur le terrain, pas en dehors. » – Barça Universal (@BarcaUniversal) 6 novembre 2021

Même Marca affirme que la mauvaise attitude de Coutinho était la raison pour laquelle il n’a pas été remplacé contre le Celta Vigo. Barcelone a fini par faire match nul 3-3, malgré une avance de 3-0 en première mi-temps. Retrouvez quelques temps forts des buts car ils sont vraiment amusants (si vous n’êtes pas un fan du Barça, bien sûr). Ils ont également été martelés par des blessures musculaires, ce qui est beaucoup moins agréable. Les fans de FCB peuvent s’identifier.

Quant à cet incident de Coutinho, il est clair que les choses vont très mal dans les coulisses du Barça, et le Brésilien n’est probablement pas le seul à blâmer. Les fans du Bayern se souviendront de lui comme d’un professionnel et d’un travailleur acharné, même si ses performances n’étaient pas exactement à la hauteur. Pour lui, montrer une si mauvaise attitude ne fait que parler du gâchis qu’est devenu le Barça et du travail gigantesque dans lequel Xavi vient d’entrer.

Quant aux conséquences finales de l’incident, il semble que ses coéquipiers ne soient pas très contents de lui :

Le vestiaire barcelonais n’a pas du tout aimé l’attitude de Philippe Coutinho hier. • Sa situation après l’événement controversé d’hier est encore plus compliquée.#FCB Via ( ): @xlemus [tv3] pic.twitter.com/ExFF3FW5cU – Barça Buzz (@Barca_Buzz) 7 novembre 2021

Oh mec. Barcelone se rendra à l’Allianz Arena en décembre pour le dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions. Selon le déroulement de leur match contre Benfica, cela pourrait finir par être un moment décisif pour les Catalans. Si vous étiez l’entraîneur de Barcelone, commenceriez-vous Coutinho dans ce match ? À l’heure actuelle, la plupart des gens diraient probablement « non ».