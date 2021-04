Alumni du Bayern Munich: Philippe Coutinho travaille dur pour son retour

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Philippe Coutinho est hors de combat depuis décembre en raison d’une blessure au genou et le joueur de 28 ans a été très ouvert sur le long chemin de cette reprise.

Marca a capturé une publication Instagram de Coutinho, où il s’est ouvert avec des réflexions profondes sur la façon dont il gère le difficile voyage de retour à l’action:

Philippe Coutinho a admis que sa guérison d’une blessure au genou prend du temps alors qu’il poursuit son travail de fitness au Brésil. Le milieu de terrain n’a pas joué pour Barcelone depuis un match nul 1-1 contre Eibar en décembre et il n’y a pas de date fixée pour son retour.

«Je travaille dur et je suis convaincu que je reviendrai mieux et plus fort pour faire ce que j’aime le plus», a déclaré Coutinho sur Instagram. «Chaque jour est une nouvelle bataille, qui me demande tout. La récupération est lente, nécessite de la patience et du dévouement. «Tout est tracé et il y a du temps pour chaque objectif sur la terre verte de Dieu.»