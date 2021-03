Alumni du Bayern Munich: Rafinha de retour au Brésil

Ancien Bayern Munich le défenseur et international brésilien Rafinha est officiellement rentré dans son pays d’origine après avoir signé un contrat de neuf mois avec Grêmio Porto Alegrense, a confirmé le club lundi; le contrat court jusqu’à la fin de cette année.

Le joueur de 35 ans a quitté l’Olympiacos FC le mois dernier, après avoir disputé 14 matches avec les champions en titre de la Super League Grèce. Il y a eu des rapports qui ont confirmé l’intérêt de la partie brésilienne à ramener le vétéran à la maison. Il a été déclaré que l’entraîneur-chef de Grêmio, Renato Gaúcho, souhaitait ajouter un joueur expérimenté comme Rafinha à l’alignement, exclusivement pour animer et renforcer la défense du club.

Il y avait des rumeurs sur le retour de l’arrière droit en Bundesliga dans son ancien club Schalke 04. Il a également été rapporté que deux autres clubs brésiliens – Flamengo et Atletico Mineiro – avaient des yeux sur le joueur après avoir quitté la Grèce en tant qu’agent libre.

C’est Rafinha qui a eu le plus d’impact en Allemagne, disputant respectivement 153 et 157 matchs pour Schalke et le Bayern.

Photo par TF-Images / .

Je souhaite bonne chance à Rafinha alors qu’il passe au prochain chapitre de sa carrière.