L’ancien joueur du Bayern Munich Sandro Wagner a son premier poste d’entraîneur senior, bien plus tôt que prévu.

Le natif de Munich a succédé au SpVgg Unterhaching en tant que nouvel entraîneur-chef après que le club a été relégué de la 3. Liga à la Regionalliga, en remplacement d’Arie van Lent. Wagner est maintenant chargé de ramener le club dans le football professionnel.

Wagner a été initialement recruté pour entraîner l’équipe U-19 d’Unterhaching et est toujours techniquement à la tête des juniors, qui sont actuellement au milieu d’une éliminatoire de promotion en Bundesliga A-Junioren. Wagner était assis sur le banc pendant que son équipe s’imposait 2-0 à l’aller contre le 1. FC Schweinfurt. Le match retour est prévu dimanche.

« Au cours des derniers mois, j’ai eu beaucoup de temps pour mieux connaître le club et je me sens vraiment chez moi ici. L’opportunité de reprendre l’équipe première en tant qu’entraîneur me rend fier et je suis très reconnaissant de la grande confiance que la direction du club a témoignée », a déclaré Wagner.

Le président d’Unterhaching, Manfred Schwabl, n’a pas perdu de mots pour faire l’éloge de Wagner : une personne. Son expérience incontestée en tant que joueur, ses qualités de leader et les très bonnes discussions avec Sandro nous ont convaincus qu’il est exactement la bonne personne pour la Spielvereinigung.

Il est en effet impressionnant que Wagner se soit décroché si tôt un poste d’entraîneur, d’autant plus qu’il a mis fin à sa carrière de joueur il y a tout juste un an. En tant que joueur, Wagner a joué pour le Werder Bremen, le Hertha BSC, le MSV Duisburg, le 1. FC Kaiserslautern, Darmstadt 98, le TSG Hoffenheim et le Bayern Munich avant de terminer sa carrière en Chine. À 33 ans, il est encore très jeune pour un entraîneur, encore plus jeune que le nouvel entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann.

Chez BFW, nous espérons que Wagner connaîtra suffisamment de succès pour le porter dans les rangs de la Bundesliga. Qui sait, peut-être pourrait-il un jour entraîner son ancienne équipe du Bayern !