Alumni du Bayern: Xabi Alonso dit que Manuel Neuer du Bayern Munich est le meilleur avec lequel il ait jamais joué

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Xabi Alonso a eu une solide carrière dans la Säbener Straße après des séjours avec la Real Sociedad, Liverpool et le Real Madrid. Pendant ce temps, Alonso a joué avec beaucoup d’excellents coéquipiers.

L’un de ses collègues qui l’a impressionné plus que quiconque, cependant, était le vainqueur de la Coupe du monde 2014 et fidèle du Bayern Munich, Manuel Neuer. Neuer, que certains considèrent comme le meilleur gardien de but de tous les temps, a fait une énorme impaction sur Alonso.

Lors d’une récente apparition sur le podcast «The Greatest Game» de Jamie Carragher, Alonso a été invité à nommer son ultime équipe de cinq côtés et son gardien de but n’était pas une surprise – Neuer.

«Manuel Neuer», a déclaré Alonso (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Pour moi, il est le meilleur que j’aie jamais vu et le meilleur avec lequel j’ai joué. Il a un super pouvoir pour aller loin, avoir du sang-froid, lire le jeu, bien dans les airs, dans son but, une grande personnalité. Il est le meilleur.”

L’appréciation d’Alonso pour Neuer est bien méritée et n’est pas surprenante.