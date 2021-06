Alun Wyn Jones : le capitaine des Lions se blesse au poignet huit minutes seulement après le début du match d’échauffement contre le Japon

in

Le skipper gallois très expérimenté et influent s’est blessé au poignet gauche avec seulement huit minutes au compteur à Murrayfield après avoir tenté de s’emparer de la possession après un tacle, puis s’être retrouvé dans une position très inconfortable lors du ruck qui a suivi.

Jones a été soigné par des médecins sur le terrain et avait l’air découragé alors qu’il était ensuite escorté hors du terrain avec la zone touchée immobile, remplacée par l’Anglaise Courtney Lawes.

L’entraîneur-chef Warren Gatland attendra maintenant avec impatience une mise à jour sur le joueur de 35 ans, qui devrait être le capitaine officiel de la tournée des Lions pour la première fois après avoir déjà été capitaine de l’équipe en l’absence de Sam Warburton pour la troisième victoire cruciale du test contre Australie à Sydney en 2013.

Warburton a également dirigé les Lions en Nouvelle-Zélande en 2017 sous Gatland.

Jones – le joueur le plus capé du Pays de Galles et le détenteur du record du plus grand nombre d’apparitions aux tests dans l’histoire des fédérations de rugby – est un vétéran de trois précédentes tournées Lions, ayant fait neuf apparitions aux tests. Le verrou anglais Maro Itoje était l’autre candidat exceptionnel au poste de capitaine cet été.

Après n’avoir disputé que leur troisième match à domicile samedi, les Lions doivent affronter leurs homonymes Lions à Johannesburg samedi prochain avec un calendrier de tournée tronqué en Afrique du Sud comprenant également quatre autres matches de tournée contre les Sharks, les Bulls, les Stormers et une Afrique du Sud ‘De côté.

Ils affrontent ensuite les SPringboks, champions du monde en titre, dans une série de trois tests se déroulant au Cap et à Johannesburg.