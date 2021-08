Álvaro Bautista et Honda se séparent

24/08/2021 à 11h11 CEST

Allvaro Bautista et Fronde séparera leurs chemins à l’issue de la saison 2021 de la Coupe du monde Superbikes. Le pilote espagnol travaille avec le constructeur japonais depuis deux ans après avoir quitté Ducati, mais les résultats n’ont pas été aussi attendus pour le pilote que lorsqu’il était avec la marque italienne. Avec Ducati, la moto avec laquelle il a fait ses débuts dans le championnat du monde SBK, Bautista a remporté onze victoires consécutives en 2019. Petit à petit, les relations avec la firme italienne se sont refroidies et Bautista a confirmé qu’il quitterait Ducati pour démarrer un nouveau projet avec Honda en 2020 .

Bien que le pilote espagnol obtienne de bons résultats en course, restant normalement dans le top 10 voire le top 5, les victoires qu’il a remportées avec Ducati ne viennent pas avec Honda et maintenant que scott redding a annoncé qu’il quittait Ducati pour signer pour BMW Motorrad, Il est possible que l’Espagnol envisage de revenir chez le constructeur italien. Enfin, Honda à travers ‘Honda Racing Corporation‘ a publié une déclaration officielle confirmant qu’après deux ans, la relation se terminera à la fin de la saison et ils ont voulu remercier les saisons avec Álvaro Bautista : “Après deux ans de travail intense et de collaboration constructive, malgré les nombreuses difficultés causées pour la pandémie mondiale de Covid-19, Honda Racing Corporation fera ses adieux à Álvaro Bautista à la fin de cette saison du Championnat du Monde Superbike, le remerciant pour son engagement dans son projet “ ils soulignent dans la déclaration.

Shinya Wakabayashi Il indique que « fin 2021, notre collaboration avec lvaro Bautista prendra fin après deux années intenses, caractérisées par les défis inattendus et imposants posés par la pandémie mondiale et par le travail important qu’implique un projet naissant. . comme le nôtre” confirme le Japonais. Après deux ans de bon travail avec Bautista, Wakabayashi a tenu à souligner que “Deux saisons où l’esprit a toujours été constructif et collaboratif et c’est pourquoi nous voulons remercier lvaro et lui souhaiter le meilleur pour l’avenir“Maintenant, nous devrons attendre la confirmation du pilote sur son avenir, s’il continuera dans le Championnat du monde WorldSBK et s’il le fera en retournant chez Ducati ou en signant pour un autre constructeur.