Alvaro Cervera: Nous voulions attaquer l’espace derrière Marcelo

Alvaro Cervera, l’entraîneur-chef de Cadix, s’est entretenu avec la presse après que son équipe ait perdu 0 à 3 à domicile contre le Real Madrid mercredi soir.

Notre propre Kiyan Sobhani a interrogé Cervera sur l’attaque de son équipe. La carte de chaleur a montré qu’ils ont canalisé presque toute leur accumulation sur le côté droit, où résidait Marcelo.

“Oui, c’était le plan”, a déclaré Cervera lorsqu’on lui a demandé comment attaquer l’équipe de Marcelo. “Marcelo laisse beaucoup d’espace derrière lui, et nous voulions en profiter quand il appuie aussi haut”

Le Real Madrid a pu défendre ces attaques assez confortablement, en partie parce que la couverture de Nacho derrière Nacho était excellente, mais est également devenu que Marcelo lui-même a eu plusieurs bons tacles. De l’autre côté, Alvaro Odriozola et Eder Militao n’ont pas été beaucoup testés.

«Le match d’une demi-heure était là où nous voulions», a poursuivi Cervera. «Ils n’ont pas créé beaucoup de danger et nous non plus, et à la 29e minute d’un corner que nous avons pris, cela se termine par un penalty. Et puis c’est 0-2 avec un autre ballon que nous avons et c’est là que le match se termine pour nous.