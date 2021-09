Álvaro Díaz a révélé un secret dans cette chanson …

Il y a exactement quatre jours, Álvaro Díaz a créé son nouveau matériel et il ne l’a pas fait seul, mais il l’a fait en collaboration avec deux artistes tout aussi talentueux qui ont tous abouti à une véritable bombe fusion, nous présentons le nouveau matériel intitulé Llori Pari !

Álvaro Díaz Celui-ci le 17 septembre son nouveau matériel en collaboration avec Tainy et Feid !! Nous devons dire que cette première a été assez réussie puisque quelques jours seulement après sa sortie, le nouveau single d’Álvaro compte près d’un demi-million de vues sur la plateforme YouTube, en fait la vidéo n’est pas enchantée car lorsque vous la regarderez, vous pourrez réalise qu’il a une production assez Vintage, une manière originale de produire et de transmettre tous ses sentiments à travers cette chanson et cette vidéo.

Cette chanson a beaucoup de succès non seulement à cause des stars qui participent à ce single, mais elle a également eu du succès en raison des paroles empathiques qu’elle contient. Álvaro met des paroles comme : “Je ne sais pas ce que j’ai fait ou demande pourquoi ils me disent tout. , ivre je t’envoie ce que je voulais, mais il semble que ton coeur soit dans un congélateur”, cela t’est sûrement arrivé, ou tu l’as fait, ou ils l’ont fait, mais c’est impossible non pouvoir renouer avec les paroles simples d’Álvaro Diaz !