Álvaro González pourrait retourner en Espagne sans frais

29/12/2021 à 20h20 CET

Allvaro González Vous pouvez être l’un des protagonistes du marché des transferts en janvier. Le défenseur central de l’Olympique de Marseille vit une situation difficile au sein de l’équipe de Sampaoli en raison des rotations de l’Argentin et pourrait terminer son étape en équipe de France.

Avec un contrat jusqu’en 2024, Allvaro González Il est devenu l’une des références marseillaises ces dernières saisons. Le défenseur central, doté d’une grande personnalité, a conquis le cœur de ses fans mais le manque de minutes l’aurait découragé et aurait envie de tenter une nouvelle aventure dans sa carrière sportive.

Comme SPORT l’a appris, Allvaro il pourrait quitter le club français sans frais pendant ce marché. Il y a déjà plusieurs équipes d’Espagne, de France et d’Italie qui se sont intéressées à leur situation et dans les prochains jours, il pourrait y avoir des nouvelles de leur avenir.

En vue de Neymar Il a déjà montré qu’il ne recule devant personne et qu’il est l’un des défenseurs centraux les plus expérimentés et les plus en vue du football européen actuel. Après s’être fait remarquer au RCD Espanyol, tout indique que le défenseur central pourrait revenir en Liga Santander même si on ne sait toujours pas quelle sera sa destination et pour quelle offre il optera.