Álvaro Morata, dans le top 10 des buteurs historiques avec l’Espagne

16/11/2021 à 08h30 CET

L’attaquant de la Juventus, Alvaro Morata, a marqué un but clé contre la Suède pour se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et est entré parmi les 10 meilleurs buteurs historiques de l’équipe nationale avec un total de 23 buts, le même que Sergi Ramos.

Le Madrilène, qui est l’un des noms les plus critiqués de l’équipe espagnole, Il était le héros de l’équipe nationale au stade La Cartuja avec un but dans la dernière ligne droite qui fait de l’Espagne l’une des premières équipes à remporter le billet pour la prochaine Coupe du monde..

L’ancien joueur du Real Madrid, à égalité avec Sergio Ramos, figure déjà dans un classement composé de : Álvaro Morata (23 ans), Alfredo Di Stefano (24 ans), Emilio Butragueño (26 ans), Fernando Morientes (27 ans), Fernando Hierro (29 ans), David Silva (35 ans), Fernando Torres (38 ans), Raúl González (44 ans) et David Villa (59).

La quatrième meilleure moyenne de pointage dans le top 10

Morata a un total de 23 buts en 50 apparitions et enregistre 0,46 but par match, la quatrième meilleure moyenne des joueurs qui composent les 10 premières positions du tableau des meilleurs buteurs de tous les temps. Seuls Alfredo Di Stefano (0,74), David Villa (0,64) et Fernando Morientes (0,57) ajoutent un record plus élevé.

L’attaquant a laissé Julio Salinas derrière, avec 22 buts, avec son but contre la Suède, comme je l’ai fait précédemment avec Míchel (21), Telmo Zarra (20), Pedro (17), Isidro Lángara (16), Pirri (16), Xabi Alonso (16), Santillana (15), Santi Cazorla (15), Cesc Fábregas (15), ou Luis Suárez (14).