Alvaro Morata nouvel objectif principal de Barcelone alors que l’accord pour Edinson Cavani de Man Utd s’estompe

Alvaro Morata est désormais la principale cible de transfert de janvier en attaque pour Barcelone après l’intérêt initial pour Edinson Cavani de Manchester United, selon un rapport.

L’entraîneur-chef du Barca, Xavi, cherche à façonner son équipe dans son moule lors de sa première fenêtre de transfert en charge. Malgré la situation financière difficile du club, le club de Liga progresse.

L’attaque est devenue un domaine qui a besoin de travail et Barcelone ont donc signé Ferran Torres. L’ancien homme de Manchester City est retourné dans son Espagne natale pour 55 millions de livres sterling.

Un nouvel attaquant est également à l’ordre du jour de Xavi après la retraite anticipée de Sergio Aguero en raison d’un problème cardiaque.

Et l’attaquant de United Cavani s’était imposé comme un candidat ferme au transfert. Il est dans les six derniers mois de son contrat avec Old Trafford et son agent a révélé le mécontentement de son client à sa situation actuelle.

Cependant, AS affirme maintenant que Cavani est une considération de fond. C’est parce que l’attaquant de l’Atletico Madrid en prêt de la Juventus, Morata, est leur principale cible.

En fait, Barcelone a entamé des « pourparlers avancés » avec son agent, Juanma Lopez, au sujet d’un accord. Xavi a également parlé au joueur, qui a révélé qu’il se sentait malheureux à Turin.

Un accord de prêt à Barcelone semble être une possibilité pour Morata, telle a été la voie de sa carrière ces derniers temps.

Mais Xavi aurait promis qu’il souhaitait garder l’ex-homme du Real Madrid plus de six mois.

En effet, le manager classe Morata comme « l’un des meilleurs attaquants » du monde. Il admire également sa « polyvalence » et son « expérience » parmi d’autres traits.

L’attaquant a été la clé de la Juventus cette saison, n’ayant raté qu’un seul match de Serie A et marquant sept buts dans toutes les compétitions.

À ce titre, ils ont l’intention de le remplacer par le Marseillais Arkadiusz Milik ou Gianluca Scamacca de Sassuolo.

Morata à Barcelone fait appel

AS ajoute, cependant, que Morata devra réduire son salaire actuel de 10 millions d’euros (8 millions de livres sterling) par an si Barcelone veut se conformer aux accords de fair-play financier.

Cependant, cette décision séduit l’international espagnol car il a des liens avec plusieurs joueurs de l’équipe.

Morata a travaillé avec Sergio Busquets, Pedri et Jordi Alba à l’Euro 2020 alors que l’Espagne atteignait les demi-finales.

Une fois que Barcelone aura conclu un accord et un salaire avec Morata et l’Atletico Madrid, il pourra cependant transférer les clubs « immédiatement », ajoute le rapport.

Néanmoins, si Cavani finit par quitter United pour Barcelone, les Red Devils envisageraient une star de Ligue 1 comme successeur.

