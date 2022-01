Alvaro Morata restera mais Aaron Ramsey devrait partir

Les nouvelles sur les transferts de la Juventus se sont envenimées après que le manager Massimiliano Allegri a confirmé mercredi l’avenir de deux joueurs. Le manager a confirmé qu’Alvaro Morata resterait à Turin malgré l’intérêt d’ailleurs. Il a également confirmé que le Gallois Aaron Ramsey devrait quitter le club dans la fenêtre de transfert de janvier.

Juventus Transfer News: un ensemble pour le départ mais un autre pour rester malgré l’intérêt

Allegri commente l’avenir du duo après les spéculations d’autres clubs

Massimiliano Allegri a confirmé que l’attaquant espagnol Alvaro Morata resterait au club pendant la fenêtre de transfert de janvier. Le joueur de 29 ans joue pour The Old Lady depuis septembre 2020, après avoir été prêté par l’Atletico Madrid. Son prêt dure actuellement jusqu’en juin 2022, date à laquelle la Juventus a la possibilité d’acheter le joueur pour 35 millions d’euros. L’attaquant endure actuellement son deuxième passage au club turinois, après y avoir passé deux ans entre 2014 et 2016.

Lors de ses deux séjours au club, il a marqué 31 buts en 114 matchs. Morata était fortement lié à Barcelone au cours des dernières semaines, qui cherche à remplacer Sergio Aguero après sa retraite soudaine. Le manager de la Juventus a déclaré avoir eu des conversations avec l’attaquant pour confirmer son séjour en Italie.

« Álvaro Morata reste ici. Il ne part pas en janvier. J’ai eu un entretien en face à face avec Álvaro et je lui ai dit : tu restes à 100 % », selon Fabrizio Romano.

Des rapports antérieurs suggéraient que Morata serait autorisé à partir si la Juventus pouvait signer un remplaçant, cependant, les commentaires d’Allegri l’ont nié. Il a également été confirmé qu’un accord potentiel pour Mauro Icardi n’a pas encore été discuté et est loin d’être avancé. Fabrizio Romano a en outre confirmé que la principale priorité de la Juventus restait un « meilleur jeune attaquant en juin ».

Aaron Ramsey s’apprête à quitter la Juventus dans les prochaines semaines

Massimiliano Allegri a en outre mentionné que le milieu de terrain Aaron Ramsey quitterait le club en janvier. L’Italien a déclaré : « Aaron Ramsey est maintenant sur le point de quitter la Juventus. Nous y travaillons. Il n’y a pas d’autres changements/transferts dans nos plans, c’est sûr à 99 %. »

Ramsey était lié à plusieurs clubs au cours des semaines précédentes, dont Newcastle United, propriété de l’Arabie saoudite, qui devrait se lancer dans une frénésie de dépenses en janvier.

Aaron Ramsey est à Turin depuis 2019 et serait le joueur britannique le mieux rémunéré de tous les temps avec plus de 400 000 £ par semaine. Au cours de cette période, il a disputé un peu moins de 50 apparitions pour le club et marqué cinq buts. À 31 ans, Ramsey espère décrocher un dernier « gros » contrat avant sa retraite. Sa carrière à la Juventus restera dans les mémoires comme une stagnation en raison de son incapacité à avoir un impact sur le terrain.

Un retour potentiel en Premier League permettra au Gallois de retrouver sa forme qui lui a valu un transfert en 2019. Ramsey faisait partie intégrante de l’équipe d’Arsenal avant la Juventus et a attiré l’attention des meilleurs clubs européens. Selon des sources, un retour à Arsenal n’a pas été suggéré, mais Aston Villa, Everton et Newcastle ont tous manifesté leur intérêt pour le milieu de terrain.

Photo principale

Intégrer à partir de .