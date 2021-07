Alvaro Morata s’exprime après un penalty manqué et l’élimination de l’Espagne de l’Euro 2020 ⋆ .

Morata a raté son penalty alors que l’Italie se qualifiait pour la finale (Photo: .)

Alvaro Morata pense que l’Espagne méritait “beaucoup plus” après s’être retirée de l’Euro 2020 en demi-finale.

Après 120 minutes d’action passionnante, les poids lourds européens ne pouvaient pas être séparés avec le concours allant aux tirs au but.

Sorti du banc pour égaliser le match en temps réglementaire, Morata a vu son effort sauvé par Gianluigi Donnarumma.

Le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho, est ensuite intervenu pour ramener froidement le coup de pied gagnant pour envoyer les Azzurri en finale de dimanche lorsqu’ils affronteront l’Angleterre ou le Danemark.

Écrivant sur Instagram, Morata a déclaré: “Ce groupe méritait plus, beaucoup plus.

« Comme toute l’Espagne, c’était aussi mon rêve, notre rêve.

« Je suis fier d’avoir fait partie de cette équipe. A ceux qui ont cru en nous, MERCI.

« Le football peut être très difficile.

Les anciens piliers espagnols Sergio Ramos et Gerard Pique ont également rapidement salué les efforts de l’équipe de Luis Enrique.

Plus : Alvaro Morata



Ramos, exclu de l’équipe de cet été après avoir lutté contre des blessures la saison dernière, a écrit sur Twitter : ” Triste et injuste. Cela ne pouvait pas être, mais vous avez fait vibrer et exciter tout un pays. Fiers de notre sélection’.

Pique a écrit: “Je me sens très fier. Atteindre les demi-finales de l’Euro 2020 a beaucoup de mérite. Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure équipe dans la compétition.

“Mais les tirs au but sont parfois très cruels”.





