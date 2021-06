Alvaro Odriozola a déclaré qu’il ne faisait pas partie des plans de Carlo Ancelotti

in

Alvaro Odriozola a été informé qu’il ne faisait pas partie des plans de Carlo Ancelotti, selon un rapport d’Onda Cero. Le club a communiqué ce message directement au joueur. Odriozola et son agent sont déjà à la recherche d’une nouvelle destination avec les deux clubs milanais – l’Inter et l’AC – qui seraient intéressés par le défenseur. Le Real Madrid aurait besoin d’une offre de 18 millions d’euros juste pour atteindre l’équilibre sur le transfert de 35 millions d’euros de 2018. Si le Real Madrid peut se permettre d’attendre les frais de transfert, alors un prêt avec option d’achat de 12 millions d’euros pourrait être un autre solution.

Il semble que le renouvellement de trois ans de Lucas Vazquez ait eu un impact direct sur le rôle qu’Odriozola pourrait jouer la saison prochaine. Après avoir impressionné pendant la majeure partie de la campagne 2020-2021 dans un rôle d’arrière droit inconnu, Lucas Vazquez a poussé Odriozola plus loin dans la hiérarchie. Désormais troisième choix, le défenseur de Saint-Sébastien gagne 6,70 millions d’euros par an (*Remarque : les chiffres des salaires ci-dessus ne sont pas officiels. Les chiffres ont été rassemblés sur la base des rapports de Sportekz et Salary Sport). Le Real Madrid a probablement donné la priorité à l’élimination de ces salaires des livres. À l’heure actuelle, le salaire annoncé d’Odriozola n’est pas justifié compte tenu de son rôle au sein de l’équipe.

Les clubs italiens sont les seuls rumeurs d’intérêt, mais la Premier League ou même les clubs basques de la Liga (Athletic Bilbao et Real Sociedad) pourraient intervenir. “The Flash”, comme Odriozola a été si habilement surnommé, a toujours les qualités brutes pour faire un bon arrière, mais n’a peut-être pas trouvé la bonne maison au Real Madrid. Le joueur, le club et son agent chercheront une solution avant que la fenêtre ne se ferme.