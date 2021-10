Álvaro Terrero combattra dans la soirée Dillian Whyte-Otto Wallin

Le poids lourd espagnol Alvaro Terrero (5-13-2, 3 KO) se battra pour la troisième fois consécutive en Angleterre.

Il le fera dans les préliminaires de la soirée que Matchroom organisera le 30 octobre, un gala dirigé par le combat également sans limite à l’échelle entre Dillian pourquoi et Otto Wallin. Le rival des Espagnols sera la promesse locale Johnny pêcheur (3-0, 3 KO).

L’Andalou a récemment affronté Solomon Dacres et Tommy Welch, s’inclinant au quatrième tour face au premier et sur les cartes face au second. Terrero va bientôt lutter contre Gabriel Enguema pour le titre espagnol des poids lourds, dans un match revanche.