Alves: "Je regrette de ne pas être allé à la ville"

Dani Alves a pris une dimension stratosphérique une fois entré en contact avec Pep Guardiola. Il avait déjà enseigné à Séville ce dont il était capable, mais à Barcelone, il est devenu sans aucun doute l’un des meilleurs arrière droit du siècle. Santpedor était très à blâmer pour cela.

S’adressant à «SporTV», Alves a été ravi de sa silhouette et a regretté de ne pas être allé à Manchester City quand il a eu l’opportunité de pouvoir à nouveau être sous Guardiola: “Je suis désolé, mais pas pour le PSG, mais pour travailler avec lui. Quand on est avec des gens comme lui, il trouve toujours un Exit, ça t’apporte beaucoup. L’histoire vécue au PSG était incroyable. ”

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Le Brésilien a eu l’occasion de signer pour Manchester City une fois son passage à la Juventus de Turin terminé, mais il a choisi de signer pour le PSG pour jouer aux côtés de son ami Neymar. Maintenant, des années plus tard, il regrette la décision qu’il a prise. Il n’a pas non plus mal fait loin de Guardiola …