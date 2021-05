Alvin Valley collabore avec le Ritz-Carlton South Beach – WWD

Alvin Valley ouvrira mardi un concept store éphémère Ritz-Carlton South Beach pendant trois mois.

Après une rénovation de 90 millions de dollars, le Ritz-Carlton South Beach s’est associé à des marques de luxe telles que les evoJets d’Aspen, le chef Brad Kilgore de Miami et maintenant Valley.

«Je suis au-delà de l’excitation. J’ai toujours voulu retourner à Miami, là où tout a commencé », a déclaré Alvin Valley. «C’est un endroit spécial. C’est là que j’ai créé mon entreprise en 1995 avant de partir pour New York. C’est tellement bon de boucler la boucle. »

Le retour de Valley en Floride a commencé en janvier, lorsqu’il a ouvert un atelier à service complet sur Worth Avenue à Palm Beach, comme indiqué. Là, il vend son prêt-à-porter ainsi que des pièces sur mesure.

«La pandémie a complètement dévasté mon ancien modèle en ligne direct aux consommateurs. Cela nous a laissé une option: abandonner l’ancienne entreprise et développer un nouveau modèle. C’est à ce moment-là que nous avons lancé Alvin Valley Ltd. en tant que ligne de mode sur mesure. Cela s’est avéré non seulement bien fonctionner avec ma marque, mais cela m’a permis de me développer en tant que créateur et designer », a ajouté Valley.

À Miami, les pantalons se vendent entre 475 $ et 1195 $, tandis que les robes vont de 895 $ à 3 590 $. Il a dit que le pop-up durera trois mois, tandis qu’un magasin permanent est en cours de construction. «Nous aurons finalement un service d’atelier complet», a-t-il dit, notant que ce sera au sein de l’hôtel.

Pendant ce temps, Valley a déclaré que le magasin de Palm Beach “a décollé au-delà de mes attentes les plus folles.”

«Ma relation personnelle avec mes clients – comme j’y suis souvent, les adapter et les coiffer – a été un avantage supplémentaire pour mon entreprise. Je suis finalement venu de derrière le rideau et je suis chaque jour inspiré par mes clients », a-t-il déclaré.

Valley a déclaré que le magasin de Palm Beach se débrouillait bien non seulement avec des vêtements décontractés, mais aussi des vêtements qui peuvent passer d’une ville à l’autre. Les nouvelles offres comprennent des paréos, des camisoles de plage, des robes, des sarongs et des pantalons décontractés.

«Avec le succès du COVID-19, les gens ont commencé à adopter un style plus décontracté avec moins besoin d’un pantalon structuré. La vallée d’Alvin d’aujourd’hui est agile, personnalisée, féminine et en constante évolution », a-t-il déclaré.

Valley a déclaré que la collaboration Ritz-Carlton x Alvin Valley s’étendra au-delà de South Beach avec des ouvertures de magasins dans deux autres endroits: El Dorado, Puerto Rico et Cabo San Lucas, Mexique.

Alvin Valley au Ritz-Carlton South Beach est au 1 Lincoln Road à Miami Beach. La boutique est ouverte 7 jours sur 7 de 11h à 19h

