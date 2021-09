Alvo sera la première exclusivité Oculus Quest 2, battant Resident Evil 4

in

Plus tôt cette semaine, Outsidein Entertainment, le studio derrière Alvo s’est adressé à Reddit pour annoncer que leur jeu de tir multijoueur VR avait été approuvé pour une sortie d’Oculus Quest après sa sortie PSVR en avril. L’annonce était accompagnée d’un appel ouvert aux bêta-testeurs sur le Subreddit Oculus Quest. Curieusement, le message encourageait uniquement les propriétaires de Quest 2 à rejoindre leur serveur Discord.

UploadVR a fait un suivi avec le développeur pour déterminer si l’exclusivité de la version bêta de Quest 2 était uniquement pendant la période bêta, ou si Alvo ne serait lancé que sur Quest 2. Suite à cela, Outsidein Entertainment leur a confirmé qu’Alvo serait lancé sans le support de Quest 1. . Ils ont également confirmé que cela était en grande partie dû au fait que la quête originale n’était pas assez puissante pour exécuter le jeu dans son état actuel.

Cela met Alvo dans une position étrange en tant que premier jeu à être lancé sur le Quest 2 mais pas le Quest original. Jusqu’à présent, les seuls autres jeux qui devraient être lancés sans le support de Quest 1 sont After the Fall, qui devrait recevoir le support de Quest 1 après son lancement et Resident Evil 4 VR, qui sera la première vraie exclusivité bleue de Quest 2, comme il ne touchera aucune autre plate-forme de réalité virtuelle.