Alwa’s Awakening obtient une nouvelle version physique et une version “numérique” unique

Image : Pixels anciens

Retro-Bit produit une version physique d’Elden Pixels’ Le réveil d’Alwa et rendra le jeu disponible dans le cadre de sa nouvelle empreinte ‘Digical’, a-t-il été révélé.

L’éveil d’Alwa : édition 8 bits apportera le jeu – qui a été conçu comme un titre NES – sur le matériel NES et offrira une foule de nouvelles fonctionnalités, telles que trois nouveaux domaines à explorer et deux nouvelles chansons, et coûtera 59,99 $.

Amener la sortie numérique relativement massive de l’Alwa’s Awakening d’origine à la capacité limitée d’une cartouche NES® n’était pas une mince affaire. Ce faisant, Elden Pixels s’est associé au développeur NES Brad Smith pour conserver le gameplay de base de l’original, mais également apporter plus de changements qu’une simple couche de peinture. Pour les fans de la série ainsi que les joueurs rétro, cette version d’Alwa’s Awakening: The 8-Bit Edition les laissera stupéfaits de voir comment un jeu de 280 Mo peut être formaté dans une cartouche NES® de 512 Ko !

Cependant, il sera également disponible dans le cadre de la marque Digical pour 19,99 $, qui “combine les aspects des versions DIGItal et physiCAL et offre aux joueurs une nouvelle option pour posséder un jeu tout en continuant à soutenir les développeurs”.

Grâce aux retours de la communauté, Retro-Bit Publishing a développé une méthode simple et révolutionnaire pour offrir aux joueurs une nouvelle option dans la possession d’un jeu tout en continuant à soutenir les développeurs avec leur nouveau concept Digical. Digital combine les aspects des versions DIGital et physiCAL. Chaque version de Digical comprend la ROM du jeu et du contenu numérique exclusif emballé dans une clé USB® sur le thème des personnages, ainsi qu’une vitrine qui se démarque vraiment dans n’importe quelle collection ! Cela donne aux clients une chance de jouer au jeu tout en renonçant à tous les extras inclus dans une version physique. Ce que vous obtenez dans le Digical vous appartient – il n’y a pas de DRM ni de serveurs à pinger. C’est votre jeu à posséder, à collectionner et à jouer comme vous le souhaitez en plus de tous les éléments numériques inclus sur le disque. Avec la sortie d’Alwa’s Awakening: The 8-Bit Edition Digical, il y a de l’espoir que ce concept puisse être adopté par la communauté afin que plus de classiques puissent être publiés à l’avenir en utilisant ce format.

Chaque version de Digical comprendra la ROM du jeu et du contenu numérique exclusif emballé dans une clé USB sur le thème des personnages, située à l’intérieur d’une vitrine plutôt attrayante. “Cela donne aux clients une chance de jouer au jeu tout en renonçant à tous les extras inclus dans une version physique”, explique Retro-Bit.

Mais ce n’est pas tout; La collection d’Alwa apportera les deux Le réveil d’Alwa et sa suite L’héritage d’Alwa pour passer en un seul paquet.