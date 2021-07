Alwyn Cashe a couru à travers le feu pour sauver ses hommes; sa Médaille d’honneur posthume toujours pas décernée ⋆ .

Lorsque le véhicule blindé d’Alwyn Cashe a heurté une bombe en bordure de route il y a 16 ans en Irak, le sergent de première classe costaud s’en est sorti indemne tandis que ses hommes blessés sont restés piégés à l’intérieur du Bradley en feu. Ce que Cashe a fait ensuite résonne si fortement auprès des soldats qu’ils ont travaillé pendant 15 ans pour persuader la Maison Blanche et le Pentagone de transformer l’étoile d’argent de Cashe en une médaille d’honneur posthume, la plus haute distinction nationale pour l’héroïsme militaire.

Maintenant, après avoir été approuvé mais non décerné par le président Donald Trump, le prix est dans les limbes sous la présidence Biden – et les soldats continuent d’honorer leur compatriote vénéré.

“Du point de vue de la famille et du groupe, nous espérons tous que la Maison Blanche annoncera l’approbation et l’attribution imminente de SFC Cashe dans un avenir très proche”, a déclaré un avocat.

« Son histoire doit être racontée », a déclaré Jim Lechner, ancien combattant de la guerre en Irak, à Just the News. “Chaque écolier devrait connaître le nom d’Alwyn Cashe.”

Un soldat de la 3e division d’infanterie de l’armée, Cashe et ses soldats étaient à l’intérieur d’un véhicule de combat Bradley lorsqu’il a heurté la bombe en bordure de route dans la soirée du 17 octobre 2005.

« L’explosion a enflammé la pile à combustible du véhicule, faisant cracher du carburant partout », selon la citation de Cashe’s Silver Star. “Le véhicule s’est immobilisé et a immédiatement pris feu.” Le feu s’est rapidement propagé.

“Les flammes avaient englouti tout le véhicule par le bas et sortaient de chaque portail”, indique la citation. « Le chef d’escouade à l’intérieur du véhicule a réussi à ouvrir la porte de la trappe des troupes pour aider les soldats à s’échapper. Sans se soucier de sa sécurité personnelle, le sergent de première classe Cashe s’est précipité à l’arrière du véhicule, s’est penché sur les flammes brûlantes et a commencé à retirer ses soldats. Les flammes ont saisi son uniforme imbibé de carburant. Les flammes se sont rapidement propagées sur tout son corps. Malgré la douleur terrible, le sergent de première classe Cashe a placé le soldat blessé au sol et est retourné au véhicule en feu pour récupérer un autre soldat en feu; pendant tout ce temps, il était toujours en feu.

Malgré l’enfer qui a brûlé ses poumons et fait fondre son uniforme dans sa peau, Cashe a couru à plusieurs reprises vers le Bradley et a tiré ses hommes du véhicule avant qu’il n’explose. Il a secouru six soldats et un interprète irakien.

Selon la tradition des soldats, Cashe, profondément brûlé, a refusé d’être placé dans un hélicoptère d’évacuation médicale jusqu’à ce que tous les autres hommes soient emmenés à l’hôpital. La tradition dit que lorsqu’il est arrivé aux urgences, il a essayé de descendre de sa civière pour aider ses hommes. Un médecin de l’Air Force qui a soigné Cashe a dit qu’il n’arrêtait pas de poser des questions sur ses soldats et lui a dit : « Je vais bien. Mais il ne l’était pas.

Plusieurs semaines après avoir été brûlé sur la plus grande partie de son corps et après que quatre de ses hommes soient morts de leurs blessures, Cashe a succombé.

“Il se souciait vraiment de son peuple”, a déclaré l’ancien commandant de la compagnie Cashe, James “Jimmy” Hathaway, à un intervieweur de l’armée. « C’est ce qui le rendait si spécial. Il était tellement passionné. Il était une figure paternelle pour les enfants qui travaillaient pour lui. En tant que sergent de peloton, il a en fait rempli ce rôle tout en continuant à accomplir la mission. »

Après que Cashe ait reçu la Silver Star, d’anciens commandants et soldats ont commencé le travail minutieux pour lui obtenir une médaille d’honneur à titre posthume. Les soldats ont compilé des déclarations de témoins et de la documentation. Un homme s’est lancé dans une excursion à vélo à travers le pays pour faire connaître Cashe.

L’année dernière, le Sénat américain a adopté un projet de loi bipartite autorisant le président à décerner à titre posthume la Médaille d’honneur à Cashe pour ses actions ce jour-là en Irak. Trump a approuvé le prix le 4 janvier et prévoyait de l’annoncer le 7 janvier, selon une source du Pentagone. Mais l’émeute du 6 janvier au Capitole américain a tout bouleversé, y compris l’annonce de la médaille d’honneur, a déclaré la source. Lorsque la nouvelle administration a prêté serment, le président Joe Biden et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin ont dû signer à nouveau le prix.

“Nous nous attendons à ce qu’ils le fassent”, selon la source du Pentagone. “Mais nous ne savons pas quand.”

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a reconnu avoir reçu un e-mail sur le sujet de Just the News, mais le bureau de presse de la Maison Blanche n’a pas fourni de détails sur Cashe au moment de la publication. Le Pentagone n’a pas répondu à une demande de commentaire.

L’armée, quant à elle, honore son soldat héroïque d’autres manières.

La 3e division d’infanterie a dédié en mai un jardin en poste à Fort Stewart à la mémoire d’Alwyn Cashe.

« Pour beaucoup d’entre nous qui avons connu et servi avec le Sgt. 1st Class Cashe, nous savons qu’il ne voudrait rien de tout cela – il n’avait besoin de rien nommé pour lui », a déclaré le Command Sgt. Le major Quentin Fenderson, qui a été déployé avec Cashe. « Il croyait que la seule reconnaissance dont il avait besoin était que ses garçons étaient en sécurité. »

Une fois que Biden et Austin auront approuvé la médaille d’honneur, Cashe deviendra le premier soldat noir à recevoir le prix pour ses actions en Irak.