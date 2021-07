Aly Michalka révèle un potentiel facile, une suite est en préparation

in

“Je me souviens avoir vraiment apprécié d’être sur le tournage parce que A, j’aimais beaucoup les gens. Comme si tous les acteurs étaient vraiment amusants”, poursuit AJ. “Et B, j’ai aussi aimé voir Aly exercer ses talents de comédienne autant qu’elle le pouvait dans ce film, ce que vous n’aviez pas encore complètement fait dans un film.”

Étonnamment, les sœurs ne sont pas aussi enthousiastes à propos de leur film original de Disney Channel Cow Belles. Ils ont quelque peu grincé des dents lorsqu’une suite a été évoquée, Aly disant qu’ils ne se voyaient pas revenir à ces personnages, comme jamais.

Comme le dit AJ, “Les gens ont demandé, nous avons dit oui et je pense que nous essayions d’être comme, timides et gentils à ce sujet. Mais maintenant je suis comme, non. Je préférerais juste aller faire un bon film ensemble en jouant sœurs qui n’ont rien à voir avec une ferme laitière. »

“Je pense que Disney a beaucoup de contenu pour Disney + pour le moment qu’ils ne sont probablement pas désespérés pour une suite de Cow Belles. Je ne pense pas que ce soit dans les cartes”, ajoute Aly.