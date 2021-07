Aly Raisman dit que Simone Biles est sous “trop ​​de pression”

Simone Biles s’est retirée de la finale par équipe de gymnastique mardi aux Jeux olympiques de Tokyo et a encouragé ses coéquipières sur la touche alors que l’équipe américaine remportait la médaille d’argent derrière le Comité olympique russe, médaillé d’or.

Après que Biles ait eu du mal à faire atterrir son coffre-fort, elle était « visiblement bouleversée », a rapporté USA TODAY Sports, alors qu’elle parlait avec son entraîneur et le médecin de l’équipe. Entre la pression de la compétition aux Jeux olympiques et la pression à la hauteur de sa réputation de GOAT, elle a dit que cela avait été beaucoup à gérer et qu’elle avait choisi de donner la priorité à sa santé mentale.

Le gymnaste olympique Aly Raisman – le coéquipier de Biles aux Jeux olympiques de Rio 2016 qui a remporté un total de six médailles olympiques, trois d’or, deux d’argent et une de bronze – a parlé mardi à l’émission TODAY de toute la pression exercée sur Biles.

Alors que Raisman a reconnu qu’elle ne savait pas ce que c’était que de porter le même poids que Biles, elle a dit que c’était “beaucoup trop de pression” et “les gens oublient que Simone est humaine”.

Aly Raisman: Il y avait «beaucoup trop de pression» sur Simone Biles https://t.co/JME6d094mH – 3e heure d’AUJOURD’HUI (@3rdHourTODAY) 27 juillet 2021

Raisman a déclaré AUJOURD’HUI :

“Je ne peux parler que de ma propre expérience, et puis en regardant la pression qui s’exerce sur Simone, elle avait beaucoup plus de pression [than what] était sur moi. Et j’avais l’impression que c’était trop difficile à gérer pour moi. Je dirais beaucoup trop de pression. « La pression que tout le monde lui met est juste, c’est trop. Je sais que tant de gens sont bien intentionnés et bien intentionnés, mais je pense que les gens oublient que Simone est humaine. Et j’apprécie la façon dont vous avez dit qu’ils ont remporté la médaille d’argent parce que je pense qu’il y a tellement de pression pour gagner une médaille d’or, et les gymnastes américains ont fait de leur mieux. Ils ont fait un excellent travail et ils ont tellement de raisons d’être fiers. Et je pense qu’il est important que nous commencions à dire qu’ils ont remporté la médaille d’argent.

Cette semaine sur Instagram, Biles a posté quelques photos des Jeux et a écrit dans la légende: “J’ai vraiment l’impression d’avoir parfois le poids du monde sur mes épaules.”

Raisman a en outre félicité la performance de l’équipe américaine dans la compétition par équipe car elle s’appuyait sur Jordan Chiles, Suni Lee et Grace McCallum avec Biles sur la touche, et elle a rappelé aux fans qu’une médaille d’argent olympique devrait être célébrée tout autant qu’une médaille d’or.

Elle a également félicité les gymnastes russes pour avoir remporté l’or dans les compétitions par équipes masculines et féminines et a déclaré : « Ils étaient incroyables. »

Raisman a continué à expliquer les défis de la compétition aux Jeux olympiques – quelque chose que si peu de gens peuvent apprécier de première main – et a réitéré son accent sur le fait que les athlètes soient simplement humains dans un monde sportif imprévisible.

« D’un côté, la gymnastique nous a donné à tous une si grande plate-forme, dont nous sommes tous très reconnaissants, et je pense que c’est tellement cool. Mais d’un autre côté, je pense qu’à mon avis, ce qui manque parfois à la couverture médiatique, c’est que je pense que c’est vraiment important de parler des favoris qui entrent. Mais je pense aussi qu’il est important de rappeler aux gens que dans le sport, vous pouvez ne prédit rien, et tout le monde est humain. «Donc, des choses arrivent même aux meilleurs gymnastes, même aux meilleurs athlètes. Vous regardez tous les plus grands athlètes qui sont encore en compétition et qui ont concouru à l’époque, ils ont tous eu des jours difficiles. Cela fait partie de l’être humain. Cela fait partie d’être un athlète. Et parfois, quand vous avez une journée difficile, c’est comme ça que vous apprenez. C’est comme ça que tu grandis. Mais je pense qu’il y a eu une énorme pression, en particulier sur Simone, et je pense que les gens oublient vraiment qu’elle est humaine. «Je prie juste pour qu’elle puisse continuer à concourir. Je prie pour que sa blessure, ou quoi qu’il se passe, soit OK. Je prie pour que mentalement elle aille bien parce que c’est vraiment difficile. Je pense juste qu’en ce moment, tout le monde a juste besoin de les soutenir et d’être là pour eux, et n’oubliez pas que gagner n’est pas tout. «Je sais qu’en ce moment, on a l’impression que c’est le cas. Mais la chose la plus importante est que ces athlètes soient en bonne santé, qu’ils soient en sécurité et qu’ils soient des gens bons et gentils, et je pense que, parfois, les médias de notre société se perdent en gagnant. Et ce n’est pas tout.

Raisman a également applaudi Biles pour avoir continué à être la coéquipière de soutien que ses pairs la connaissent. Elle a ajouté:

« Simone a fait un travail incroyable en encourageant ses coéquipiers à être là pour qu’ils la soutiennent. Je ne peux pas imaginer ce que Simone traverse en ce moment. Mais la façon dont elle encourageait ses coéquipiers montre vraiment le genre d’équipe qu’il est le genre de personne qu’elle est. Je suis donc très fier d’elle.

