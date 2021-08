Alycia Debnam-Carey & Lennie James sur les conséquences nucléaires de la saison 7 (VIDEO)

Visitez TV Insider pour plus d’informations : http://www.tvinsider.com “/>

La saison 7 de Fear the Walking Dead d’AMC sonne comme si ça allait être… la bombe.

Blagues terribles mises à part, nous sommes impatients de voir les séquelles des ogives qui ont éclaté lors de la finale de juin à travers le paysage texan sur le drame des zombies. Dans la nouvelle saison, qui débutera le 17 octobre, les héros sont séparés et doivent maintenant non seulement faire face à des humains maléfiques et à des zombies en mouvement, mais aussi à ces deux menaces dans une friche nucléaire, où tout peut les infecter. (Attendez-vous à beaucoup de fumée, de risques biologiques et de masques à gaz dans leur avenir.)

Les stars de la peur Lennie James (le leader bienveillant Morgan Jones) et Alycia Debnam-Carey (la combattante résiliente Alicia Clark) ont taquiné les prochains épisodes pour nous plus tôt cet été pour le numéro spécial collector de The Walking Dead Universe de TV Guide Magazine, disponible maintenant dans les kiosques à journaux à l’échelle nationale et en ligne.

« Ces ogives vont atterrir quelque part, et elles vont avoir un effet, et nous devons trouver comment gérer cet effet », dit James. Au départ, Morgan et sa bien-aimée Grace (Karen David) pensaient avoir atteint le bout du chemin. Mais ensuite, ils ont entendu le cri d’un bébé. Le bébé, qu’ils surnomment Baby Mo, leur donnera une nouvelle motivation dans cette nouvelle apocalypse courageuse. James ajoute : « Avant [they] entendu le bébé pleurer, Grace et Morgan étaient prêts à ne pas faire face aux séquelles de la bombe.

Dans une situation tout aussi désespérée, Alicia a été piégée dans un bunker souterrain, incapable d’aider lorsque les ogives ont explosé. Bien sûr, être sous terre n’est pas si mal dans un moment comme ça, mais comment s’échappera-t-elle ? Et que pouvons-nous attendre d’elle quand elle le fait ? “[Being] dans le bunker va changer [Alicia], mais aussi faire d’elle la personne qu’elle va vraiment solidifier en étant », taquine Debnam-Carey. Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de voir qui est cette personne, héros ou autre.

Découvrez notre interview en avant-première de la saison 7 avec James et Debnam-Carey dans la vidéo ci-dessus.

Fear the Walking Dead, saison 7, dimanche 17 octobre, 9/8c, AMC

