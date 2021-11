Alyse Killeen explique pourquoi Bitcoin était prêt pour l’adoption par l’État-nation

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Dans la dernière partie de sa mini-série en trois parties « Gratitude for Bitcoin », NLW est rejoint par Alyse Killeen de Stillmark, une société de capital-risque entièrement axée sur l’écosystème bitcoin. Alyse explique à quel point il est remarquable que le bitcoin soit prêt à être adopté à l’échelle nationale au Salvador et donne un aperçu de ce qu’elle pense arriver sur le réseau en 2022.

