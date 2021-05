Alyssa Bonal parle de la tentative d’enlèvement de Jared Stanga ⋆ .

Une vidéo choquante de mardi a montré une jeune fille de 11 ans combattant courageusement un homme qui tentait de la kidnapper à un arrêt de bus scolaire dans le comté d’Escambia, en Floride. À présent Alyssa Bonal parle de ce qui lui passait par la tête à l’époque et de ce dont elle se souvenait du suspect, identifié comme étant âgé de 30 ans Jared Paul Stanga.

«Que va-t-il faire de moi? Où va-t-il […] où vais-je être? Qu’est-ce que ma famille va penser? » Alyssa se souvient avoir pensé, disant à WKRG qu’elle était «effrayée» et «anxieuse». Mais Alyssa avait sa casquette de réflexion à l’époque et s’est assurée que le suspect était «pris les mains bleues», comme sa mère Ambre Bonal Mets-le. Alyssa jouait avec un jouet visqueux bleu lorsque le suspect a tenté de la traîner dans son véhicule.

«Il avait un couteau à la main. J’ai essayé de m’enfuir mais il m’a attrapé. Il m’a pris avec son bras et j’ai pu le faire descendre au sol et j’ai pu m’enfuir », a déclaré Alyssa. Mais la bave bleue a fini par jouer un rôle dans l’arrestation de Stanga. Il aurait eu de la bave bleue sur les bras lorsqu’il a été attrapé. Apparemment, le fait que la fille ait regardé de manière excessive l’émission de télévision Law & Order: SVU lui a donné l’idée de laisser des preuves.

«Ses premiers mots ont été: ‘Quelqu’un a essayé de me kidnapper. Il m’a attrapé par la gorge et il avait un couteau. Elle a dit qu’elle était capable de donner un coup de pied et qu’elle l’a fait trébucher et s’est libérée », a déclaré Amber Bonal dans une interview avec le Pensacola News Journal. «Elle a dit: ‘Maman, j’ai dû laisser une sorte de preuve derrière, comme sur Law & Order SVU.’ Nous avons probablement regardé tous les épisodes sur Hulu. C’est un cookie intelligent, pense-t-elle sur ses orteils. Elle a ce slime partout.

Amber Bonal a également déclaré au News Journal qu’elle avait récemment et apparemment sorti de nulle part une conversation avec sa fille sur ce qu’il fallait faire dans une situation comme celle-ci.

«Ironiquement, dimanche, la petite fille du voisin était chez nous, et je ne sais pas comment ni pourquoi elle a été évoquée, mais je leur disais que si quelqu’un essayait de vous enlever, vous donniez des coups de pied, criez et mordiez et hurle », dit la mère. «Je m’en fiche s’ils ont un couteau ou une arme à feu, vous vous échappez et vous trouvez la première porte ouverte, et elle a dit que c’était ce qui lui traversait la tête quand l’homme l’a attrapée.

Stanga aurait eu un couteau; Alyssa a pu être vue en train de donner des coups de pied, de pousser et de frapper son agresseur avant qu’il n’abandonne une voiture. Puis Alyssa trouva la première porte ouverte à proximité. C’était sa voisine Douglass Rudolph’s domicile.

«Elle vient courir au coin de la rue vers moi en criant mon nom et un gars essayait de l’attraper», a déclaré Rudolph à WKRG.

Shérif du comté d’Escambia Chip Simmons a déclaré mardi lors d’une conférence de presse qu’Alyssa était son «héros».

«Mon message pour elle est qu’elle est mon héros», a-t-il déclaré. «Mon message est qu’elle n’a pas abandonné. Elle a fait la bonne chose. Elle s’est battue, et elle s’est battue, et elle s’est battue, et elle n’a jamais abandonné.

«Il ne faut pas un génie pour comprendre ce que [Stanga’s] les intentions l’étaient, mais elles n’étaient pas bonnes », a déclaré le shérif. «Ainsi, une vie a été sauvée.»

Les archives montrent que Stanga a été réservé dans la prison du comté d’Escambia mardi soir et fait face à trois chefs d’accusation: tentative d’enlèvement d’un enfant de moins de 13 ans, voies de fait graves avec une arme mortelle sans intention de tuer et coups et blessures. Sa caution a été fixée à 1 505 000 $.

Regardez l’interview d’Alyssa Bonal avec WKRG ci-dessous:

[Images via Escambia County Sheriff, WKRG screengrab]

