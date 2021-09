Alyssa Lopez de Big Brother 23 révèle qui aurait été son dernier partenaire 2

Les fans ont critiqué Alyssa Lopez au début de la saison pour avoir prétendument utilisé sa mise en scène et Xavier Prather comme bouclier, ne montrant aucun gameplay propre. Cependant, je pense que c’est une preuve supplémentaire qui suggère le contraire. Au-delà de ses deux victoires de veto avant l’élimination, la citation d’Alyssa prouve qu’elle réfléchissait bien à sa stratégie pour gagner à la maison. Elle était loin d’être une joueuse passive dans le jeu cette saison, même si elle n’était pas la plus percutante. En fin de compte, c’est en grande partie pourquoi elle a survécu dans le jeu aussi longtemps qu’elle l’a fait, et c’est quelque chose dont il faut être fier. Espérons que les fans de Big Brother le reconnaissent et que Lopez est considérée comme son propre joueur et non définie par les personnes qui l’ont protégée.