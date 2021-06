Alyssa Milano a l’œil sur un siège à la Chambre – finalement ⋆ .

Alyssa Milano, une vétéran d’émissions télévisées telles que “Who’s the Boss?”, “Charmed” et “Insatiable”, vise un siège au Congrès.

“Je confirme qu’il est possible que je me présente aux élections en 2024”, a déclaré mardi l’acteur-activiste dans une déclaration au Times.

Milano a déclaré mardi à la Colline qu’elle était peut-être intéressée à défier le représentant du 4e district de Californie, Tom McClintock, pour son siège à la Chambre, en s’appuyant sur un tweet qu’elle a publié fin mai.

“Je partage mon temps entre Truckee, en Californie, et Bell Canyon, en Californie, et les républicains ont essentiellement eu un bras fort là-bas dans le 4e arrondissement”, a déclaré Milano à la colline, affirmant qu’elle aimerait potentiellement basculer le quartier rouge vers bleu.

Le district a toujours choisi un républicain comme membre de la Chambre depuis 1992, bien que les démocrates y aient été en charge pendant 30 ans auparavant. McClintock, qui s’est présenté sans succès au poste de gouverneur de Californie lors de la révocation de 2003, occupe son siège depuis les élections de 2008.

Cependant, la décision de Milan n’arriverait pas à temps pour les mi-parcours de 2022. Elle a un « Qui est le patron ? » redémarrer en cours, en plus d’autres engagements, et elle ne pouvait pas le faire et se présenter au Congrès simultanément.

« Il va falloir quelqu’un avec, je pense, une reconnaissance de nom et des poches profondes pour pouvoir se présenter contre McClintock, et j’y pense donc », a déclaré le long-courrier COVID-19 à la Colline. « Je suis essentiellement en train de rassembler des informations en ce moment, de parler à différents consultants, de parler à la communauté. »

Les ambitions politiques de Milano s’appuient sur son histoire d’activisme et son adhésion aux causes libérales et progressistes, qui se reflètent dans son podcast « Désolé, pas désolé » et probablement dans son prochain livre du même nom. Elle était une leader en ligne, par exemple, dans le mouvement #MeToo et a défendu les droits à l’avortement. Mercredi, elle se ralliera virtuellement au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, pour discuter de l’annulation de la dette étudiante.

Milano a travaillé avec l’UNICEF, PETA et d’autres groupes de défense des droits des animaux et a sollicité divers candidats. Avant les élections de 2016, Milano a d’abord apporté son soutien au sénateur Bernie Sanders avant de passer à l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton. Elle a soutenu Biden dans la course présidentielle de 2020.

Dans un tweet de mai, l’acteur de 48 ans a demandé à ses followers si elle devait se présenter contre McClintock, qui faisait partie des 62 représentants républicains qui ont voté contre la loi COVID-19 sur les crimes de haine, qui était axée sur la violence contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique.

Le projet de loi, que le président Biden a promulgué le 20 mai après avoir été approuvé par les deux branches du Congrès, a été critiqué par le sénateur républicain Josh Hawley – le seul vote dissident du Sénat – comme étant trop large, donnant au gouvernement « le pouvoir illimité de définir une toute nouvelle catégorie d’incidents de crimes haineux fédéraux.

Les représentants de Milan n’ont pas répondu immédiatement mardi à une demande de confirmation, mais Milano a retweeté un message d’un journaliste de The Hill qui faisait la promotion de l’histoire.

