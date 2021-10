Alyssa Milano arrêtée devant la Maison Blanche

L’actrice Alyssa Milano a été arrêtée mardi devant la Maison Blanche, après s’être engagée dans une manifestation. S’adressant à Twitter, l’ancienne actrice de Charmed a déclaré qu’elle avait été arrêtée par la police « pour avoir exigé » que le président Joe Biden et les dirigeants du Sénat « utilisent leur mandat pour protéger les droits de vote ». Elle a ensuite demandé à ses fans et à ses abonnés de « se tenir » à ses côtés sur la question, aux côtés de People for the American Way – un groupe fondé il y a plus de quatre décennies par Norman Lear – qui milite pour la fin de l’obstruction systématique.

Milano a conclu son message en demandant à tout le monde de « dire au Sénat et à la Maison Blanche que les droits de vote ne devraient pas dépendre de l’endroit où vous vivez ». Outre Milan, l’actuel président de People for the American Way, Ben Jealous, a également été arrêté. Dans une déclaration partagée sur Twitter, il a déclaré: « Nous sommes revenus à la Maison Blanche pour délivrer un message clair au président Biden: nous avons besoin d’actions qui correspondent à l’urgence de ses paroles sur les droits de vote – et le temps presse. » Il a ajouté : « La loi sur la liberté de vote doit être adoptée maintenant si nous voulons protéger les droits de vote lors des prochaines élections pour nous tous : pour les électeurs noirs et les électeurs bruns, pour les femmes, pour les jeunes électeurs et les électeurs plus âgés, les électeurs handicapés et des travailleurs de tous horizons. »

Je viens d’être arrêté pour avoir demandé à l’administration Biden et au Sénat d’utiliser leur mandat pour protéger les droits de vote. Soyez avec moi et @peoplefor et dites au Sénat et à la Maison Blanche que les droits de vote ne devraient pas dépendre de l’endroit où vous vivez. #DontMuteOurVote – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 19 octobre 2021

Ce n’est pas la première rencontre de Milan avec les autorités à Washington, car elle a régulièrement participé à des manifestations et à des manifestations au fil des ans. En 2018, Milano a assisté aux audiences de Brett Kavanaugh et les gardes l’auraient empêchée de filmer à un moment donné. Selon des photos partagées par le Daily Mail à l’époque, on pouvait voir Milano assise derrière Kavanaugh avec son téléphone éteint et un agent de sécurité se penchant pour lui dire que cela n’était pas autorisé. Le média a poursuivi en notant que si la photographie sans flash était autorisée pendant l’audience, seuls les membres de la presse pré-désignés étaient autorisés à filmer l’audience. Cependant, la séquence vidéo de Milano est toujours en ligne, car elle l’a partagée sur sa page Twitter.

Avant l’audience, Milano a déclaré qu’elle y assistait afin de « soutenir » et de « solidariser » Christine Blasey Ford, professeur à l’Université de Palo Alto, qui s’exprimait devant le comité au sujet des allégations selon lesquelles Kavanaugh aurait tenté de la violer en 1982. » Cela ne peut pas être une journée facile pour elle », a ajouté l’actrice. Dans une interview ultérieure avec des journalistes, Milano a de nouveau réitéré son désir d’être un soutien à Ford. « Je sais à quel point c’est difficile et je sais ce qu’elle a dû traverser pour être ici, présenter et répondre à ces questions », a-t-elle déclaré. « Il était donc important pour moi de pouvoir la soutenir et de soutenir les survivants partout dans le monde. . »