Alyssa Milano dénonce l’ouverture politique de Jason Aldean après que sa femme s’enflamme pour des chemises anti-Biden

Alyssa Milano, habituellement vocale, n’avait pas de mots pour la star du country Jason Aldean après que sa femme, Brittany Aldean, ait récemment été critiquée pour avoir partagé des photos d’elle et de leurs enfants portant des chemises anti-Joe Biden.

Milano s’est rendu sur Instagram jeudi et a publié un titre de presse qui disait: “La star du country Jason Aldean avait l’habitude de garder sa politique privée. Maintenant, ses tout-petits sont sur Instagram et portent des t-shirts anti-Biden.”

“Aucun commentaire n’est nécessaire”, a écrit l’actrice de “Charmed” à ses 3 millions de followers malgré le fait qu’elle soit apparue à Capitol Hill pour se porter garante publiquement d’une législation politique en laquelle elle croit à juste titre en raison de la liberté d’expression.

Elle a récemment exprimé son intérêt pour une éventuelle candidature au Congrès du 4e district de Californie en 2024.

Pendant ce temps, Aldean a défendu sa femme vendredi lorsqu’il a partagé une réponse “sans excuse” à ceux qui ont critiqué sa désapprobation de Biden.

“Je ne m’excuserai jamais pour mes convictions ou mon amour pour ma famille et mon pays”, a déclaré la star de country en légende d’une photo de lui en silhouette au premier plan du drapeau américain. “C’est le plus grand pays du monde et je veux qu’il en soit ainsi.”

La photo était une photo prise lors de sa projection de jeudi soir à Phoenix, en Arizona, alors qu’il continuait son “Back in the Saddle Tour”. Ses invités spéciaux étaient Hardy et Lainey Wilson.

Au cours du week-end, Brittany a mis en ligne une série de photos. Le premier la montrait posant à côté de son mari tout en portant une chemise qui disait “Anti Biden Social Club”. D’autres photos qu’elle a partagées dans la publication montraient ses enfants, Memphis, 3 ans, et Navy, 2 ans, portant des chemises portant l’inscription “Cacher de Biden”.

Les vêtements sont vendus sur un site Web appelé DaddyT45, une référence évidente à l’ancien président Trump. La marque propose plusieurs vêtements pro-Trump et anti-Biden ainsi qu’une ligne entière dédiée à ceux qui veulent montrer qu’ils ne sont pas vaccinés contre le coronavirus.

