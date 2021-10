Alyssa Milano fait le point sur sa relation avec Shannen Doherty des années après la tension sur « Charmed »

Alyssa Milano revient sur son passage dans Charmed aux côtés de Shannen Doherty, Rose McGowan et Holly Marie Combs dans sa nouvelle collection d’essais personnels, Sorry Not Sorry. L’actrice, maintenant âgée de 48 ans, a expliqué à Entertainment Tonight comment la culture de la fin des années 90 et des années 2000 a affecté ses relations avec ses co-stars et où elle se trouve aujourd’hui avec Doherty après leur tension sur le plateau.

« Quand je pense aux années 90… vous regardez des rediffusions de Charmed, et je cours comme un soutien-gorge et des sous-vêtements pendant 80% de chaque épisode », se souvient Milano. « Nous devions être légèrement vêtus pour que ce spectacle soit un succès. » Bien qu’ils soient fiers de l’émission télévisée emblématique, Milano et Doherty se sont souvent battus ensemble pendant leur temps sur le plateau en jouant des sœurs, mais les deux sont maintenant « cordiales », a révélé l’actrice.

« Je dirais que nous sommes cordiaux », a-t-elle partagé. « Vous savez, je pourrais assumer la responsabilité d’une grande partie de nos tensions. Je pense qu’une grande partie de notre lutte est venue du sentiment que j’étais en compétition plutôt que d’être cette fraternité dont la série parlait tant. Et j’ai une certaine culpabilité à propos de ma part dans cela. » Malgré la culpabilité qu’elle ressent pour sa part dans leurs années de ne pas s’entendre, Milano a contacté Beverly Hills, 90210 alun lorsqu’elle a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer du sein en 2015.

« Quand j’ai entendu parler de son diagnostic, je l’ai contactée », a déclaré Milano. « Et je lui enverrai des DM tous les deux mois pour simplement s’enregistrer. … J’ai du respect pour elle. Grande actrice, aime tellement sa famille, et j’aurais juste aimé pouvoir me sentir assez fort dans qui j’étais pour reconnaissez-le à l’époque. »

Milano a également eu des difficultés ces dernières années avec McGowan, s’engageant dans une querelle sur Twitter l’année dernière qui s’est rapidement transformée en McGowan accusant Milano de créer un environnement « toxique » sur le tournage de Charmed et de coopter le mouvement #MeToo. Milano a déclaré qu’au moment où elle est devenue une militante du mouvement, lancé par Tarana Burke, elle n’avait « traité aucun des [her] traumatisme » de sa propre agression sexuelle. « Je suis passée de victime à survivante, cette transition n’est pas du tout facile. C’est vraiment nul, mais c’était nécessaire », a-t-elle expliqué.