Alyssa Milano parle du drame charmé passé avec Shannen Doherty

Charmed, la série surnaturelle qui a fait ses débuts en 1998 sur The WB, mettait à l’origine en vedette Milano, Doherty et Holly Marie Combs comme un trio de sœurs sorcières. Cependant, à la fin de la troisième saison en 2001, Doherty, qui jouait la sœur aînée de Halliwell, Prue, a été tué de la série. La raison? Eh bien, comme Doherty l’a dit dans une interview avec ET après sa sortie, « il y avait trop de drame sur le plateau et pas assez de passion pour le travail ».

Doherty a finalement été remplacé par Rose McGowan, qui a dépeint la demi-soeur de Halliwell Paige Matthews.

Bien que Milano ait renoué avec Doherty, sa relation avec l’ancienne co-star McGowan est, eh bien, moins que magique. En août 2020, après s’être affronté sur les réseaux sociaux à propos de tweets politiques, McGowan a affirmé que Milano avait fait de l’ensemble Charmed « AF toxique ».