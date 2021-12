Alyssa Scott, la mère du fils de Nick Cannon, Zen, rend hommage à son enfant de 5 mois après sa mort

La maman du défunt fils de Nick Cannon, Zen, rend hommage au bébé de 5 mois après sa mort tragique. Alyssa Scott est allée sur son Instagram peu de temps après que Cannon a annoncé dans son talk-show que son jeune fils était décédé d’un cancer du cerveau et d’une tumeur maligne subséquente, partageant une photo et des vidéos de moments plus heureux avec son petit garçon. Dans une vidéo, Zen a l’air heureux après une sieste, regardant sa mère alors qu’elle lui demande s’il a fait de beaux rêves.

Sur une autre photo, Zen a l’air profondément endormi avec un sourire sur le visage, et une troisième vidéo montre Zen souriant à sa mère alors qu’elle lui demande : « Peux-tu dire bonjour, papa ? Tu dis, je t’aime », recevant une douce bébé babille en réponse. Cannon et Scott ont accueilli Zen en juin, et il est le septième enfant de Cannon. La star de Wild ‘N Out a partagé mardi sur The Nick Cannon Show que lui et Scott avaient découvert que Zen avait une hydrocéphalie il y a quelques mois avant que les choses ne se passent au sud sur Thanksgiving.

(Photo : Alyssa Scott)

« Au cours du week-end, j’ai perdu mon plus jeune fils d’une maladie appelée hydrocéphalie qui est à peu près une tumeur cérébrale maligne médiane – un cancer du cerveau », a-t-il déclaré lors de son émission. Cannon a d’abord remarqué la toux persistante de son fils avant son diagnostic. « Il avait cette respiration intéressante et au moment où il avait deux mois, j’ai remarqué qu’il avait aussi cette tête de belle taille – une tête de canon », a-t-il poursuivi. « Nous n’y avons rien pensé. Mais je voulais l’emmener chez le médecin pour ses sinus et sa respiration. Nous pensions que ce serait la routine. »

(Photo : Alyssa Scott)

Malheureusement, les médecins ont découvert que la tête de Zen s’était remplie de liquide et qu’il avait une tumeur maligne. Le nourrisson a subi une intervention chirurgicale au cerveau pour drainer le liquide, mais à Thanksgiving, Cannon a déclaré que la tumeur « avait commencé à se développer beaucoup plus rapidement ». Au cours du week-end, l’animateur de The Masked Singer a passé du « temps de qualité » avec Zen en Californie, l’emmenant à la plage dimanche avant de devoir rentrer à New York pour le travail. Cela finirait par être la dernière fois qu’il tenait son fils, a révélé Cannon à travers les larmes.

« Nous étions fidèles et pleins d’espoir pour cette époque. Nous avons continué, il jouait toujours avec ses frères et sœurs, j’ai embrassé chaque instant », a expliqué le comédien à propos des derniers jours de son fils. « La mère de Zen, Alyssa, était la femme la plus forte que j’aie jamais vue. Je n’ai jamais eu de dispute, n’a jamais été en colère. Elle était émotive quand elle avait besoin d’être mais toujours la meilleure maman, et continue d’être la meilleure maman… »