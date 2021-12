Alyssa Scott, partenaire de Nick Cannon, pleure son fils décédé avec une photo déchirante avant Noël

Alyssa Scott, la partenaire de Nick Cannon, s’est rendue sur Instagram pour pleurer leur fils décédé avec une photo déchirante, avant Noël. Plus tôt ce mois-ci, Cannon a confirmé que Zen, 5 mois, était décédé d’une tumeur au cerveau. Us Weekly rapporte que, le 23 décembre, Scott a partagé une image du berceau dans la chambre de Zen, ainsi que des vêtements, des jouets et une tenue de vacances que le bébé aurait porté.

« Peut-être que vous fermez la porte de la pépinière. Peut-être que vous la laissez ouverte. Peut-être que vous avez rangé certaines choses dans une boîte – peut-être que vous les pliez encore et les mettez dans les tiroirs. C’est là que j’en suis », a écrit Scott dans une légende sur le photo. « Passer devant sa chambre… parfois entrer. Laver certains de ses vêtements mais en mettre de côté d’autres qui ont encore son odeur. Un tas s’agrandit car je ne sais pas exactement quoi faire mais je ne me précipite pas décision. » Elle a ajouté : « Je pense à tous ceux qui sont en deuil en cette période des Fêtes. Je lis également vos messages et je les garde près de moi pendant cette période. Amour. »

Après la mort tragique de son fils, Scott a pleuré la perte en écrivant au défunt bébé. « Oh mon doux Zen. La douleur que j’ai ressentie dans mon bras en te tenant s’estompe lentement. C’est un rappel douloureux que tu n’es plus là », a écrit le mannequin dans un article Instagram Stories le 8 décembre. « Je me suis rattrapé en regardant sur la banquette arrière alors que je conduisais, je n’ai vu que le miroir ne reflétant plus ton visage parfait vers moi. »

Elle a poursuivi: « Quand je ferme une porte trop fort, je retiens mon souffle et je grimace sachant qu’un doux cri suivra sous peu. Il ne vient pas. Le silence est assourdissant. Ces cinq derniers mois, nous avons participé à cette course ensemble. Nous le ferions passez le relais. Vous m’avez permis de continuer. Ce serait au milieu de la nuit et vous me souririez. Une bouffée d’énergie remplirait mon corps et une joie pure rayonnerait en moi. Nous étions une équipe, tous deux déterminés à aller jusqu’au bout. »

Scott a poursuivi en écrivant que ne pas avoir Zen dans ses bras « se sent insupportable », puis en ajoutant: « Je ne peux pas. Et en ce moment, je me sens porté. Par ta sœur. Par Dieu. Par de parfaits inconnus m’encourageant à ne pas abandonner. Cela a été un honneur et un privilège d’être ta maman. Je t’aimerai pour l’éternité. 6•23•21 – 12•5•21. »