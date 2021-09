Alyssa Thomas est déjà de retour d’Achille déchiré

in

Ecoutez. Sommes-nous certains qu’Alyssa Thomas est humaine et pas une sorte de cyborg ou quelque chose du genre ?

Parce qu’on a l’impression qu’il est impossible qu’un humain ordinaire envisage de jouer au basket huit mois seulement après s’être déchiré le tendon d’Achille.

Thomas a déchiré le sien en jouant à l’étranger en République tchèque pour l’USK Praha. Elle est ensuite retournée aux États-Unis après avoir subi ce qu’ils ont appelé une « blessure grave ». Finalement, le Soleil a confirmé qu’il s’agissait d’un Achille déchiré. Elle a été opérée le 20 janvier.

Et nous y sommes, le 15 septembre. Et il semble qu’elle soit prête à rejouer au basket. Elle s’est entraînée avec l’équipe selon l’entraîneur-chef de Sun, Curt Miller, et ils sont «très optimistes» quant à ses chances de jouer.

Quelques nouvelles intéressantes des médias Connecticut Sun d’aujourd’hui: Curt Miller dit que l’équipe est “très optimiste” quant à la possibilité qu’Alyssa Thomas voie jouer des minutes demain dans le match du Sun contre le Liberty 👀 – Maggie Vanoni (@maggie_vanoni) 14 septembre 2021

Le Sun a également laissé tomber ce tweet sur nous.

pic.twitter.com/PviQfIzkoQ – Connecticut Sun (@ConnecticutSun) 14 septembre 2021

On dirait beaucoup qu’elle va jouer. Et WNBA Twitter ne pouvait pas le croire. Cela ne semble tout simplement pas possible.

Ai-je bien entendu Béatrice Mompremier le dire correctement ??? Alyssa Thomas va jouer demain contre les Liberty…?????!!!! – Jackie Powell (@ClassicJpow) 14 septembre 2021

elle va vraiment se déchirer le tendon d’Achille et jouer au basket la même année civile de toute façon !?!?! alyssa thomas est une machine https://t.co/3ON1MyGXH6 – Matt Ellentuck (@mellentuck) 14 septembre 2021

C’est ahurissant. Mais, bien sûr, nous ne devrions pas être surpris. Parce que c’EST Alyssa Thomas et elle a déjà joué avec deux coiffes des rotateurs déchirées. Elle est aussi dure qu’ils viennent.

Espérons qu’elle joue bien à son retour ! Si les récupérations de Breanna Stewart et Kelsey Plum nous montrent quelque chose, c’est que les blessures d’Achille déchirées ne sont plus les revers de carrière qu’elles étaient.

Quoi qu’il en soit, merci à Thomas d’être revenu si rapidement. Elle a incarné ça. Peu importe ce qui vient ensuite, c’est un exploit incroyable.

