Alza tu Música aura lieu samedi quelque part à Caracas

Felix Allueva, directeur de la fondation Nueva Badas, et Juan Carlos Ballesta rédacteur en chef du magazine LaDosis, appellent à une activité intitulée Alza tu Música pour le samedi 10 juin.

Ballesta a convoqué plusieurs musiciens via leurs réseaux mais on ne connaît toujours pas plus de détails sur l’activité sauf que ce sera à Caracas.

Cet appel s’ajoute aux manifestations créatives et musicales qui ont lieu dans diverses régions du pays. De là, nous vous invitons à connaître les réseaux Allueva et Ballesta ainsi que ceux des autres musiciens du pays pour en savoir plus sur l’événement. Rendez-vous dans la rue.

#AlzatuMusica pour un pays où l’on peut penser différemment sans être persécuté. Rendez-vous samedi 10J quelque part à Caracas pic.twitter.com/U0hXY9Ge0H – Félix Allueva (@FexAlluevaFNB) 8 juin 2017

