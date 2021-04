Alzira et CF Intercity se partagent les points dans un match sans but (0-0)

04/03/2021 à 20:52 CEST

Le début de la deuxième phase de la troisième division s’est terminé par un nul nul entre les Alzira et le Intercity dans le match qui a eu lieu ce samedi dans le Luis Suñer Picó. Avec ce résultat obtenu en fin de match, les équipes restent respectivement en quatrième et troisième position.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Alzira a donné accès à Muñoz, Isaac danzo, Saenz, Jorge Joaquin et Adrian pour Quintana, faire d’habitude, Mauro, Jimenez et Beli, Pendant ce temps, il Intercity a donné accès à David Torres et Martin Bellotti pour Nuñez et Jordan.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à José Garcia.

Avec cette cravate, le Alzira comme lui Intercity ils ont réussi à ajouter un point à leur casier après le début de la deuxième phase de la troisième division.

Le deuxième jour, le Alzira jouera contre lui Elche Ilicitano à la maison et le CF Intercity jouera son match contre lui À. Saguntino dans son fief.

Fiche techniqueAlzira:Florek, Kaiser, Riera, Quintana (Muñoz, min.62), Jordi Méndez, Soler (Isaac Danzo, min.62), Blasco, Abel, Beli (Adrián, min.87), Jiménez (Jorge Joaquin, min.78) et Mauro (Saenz, min 78)CF Intercity:Manu Herrera, Egea, Álvaro Pérez, Peña, Juanma Ortiz, Jose García, Escudero, Nuñez (David Torres, min.62), Coco, Jordan (Martín Bellotti, min.76) et HerreraStade:Luis Suñer PicóButs:0-0